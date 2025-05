(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Usa-Ue. Calovini (FdI): grazie a Giorgia Meloni Italia al centro della diplomazia internazionale

“Da chi come noi ama l’Italia non possiamo che essere orgogliosi che oggi, grazie al presidente Giorgia Meloni, Palazzo Chigi sia stata la sede del bilaterale tra Stati Uniti ed Unione Europea. Il nostro presidente del Consiglio lo aveva promesso che avrebbe lavorato per costruire un ponte tra le sue sponde dell’Atlantico, ed oggi quell’impegno è stato mantenuto e rispettato. E’ l’ennesima conferma della centralità che la nostra Nazione ha ritrovato a livello internazionale e che è confermato anche dal bilaterale di ieri con il cancelliere tedesco Merz. Non possiamo non vedere questi due importanti successi diplomatici come risposta, migliore e concreta, a chi in queste ore ha blaterato di un’Italia isolata. La realtà invece ci racconta di una situazione esattamente differente, di un’Italia che è tornata ad essere al centro di ogni dinamica internazionale e questo grazie alla coerenza, all’equilibrio e la costanza dell’azione diplomatica del presidente Giorgia Meloni”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, GianGiacomo Calovini, capogruppo nella Commissione Esteri.

