(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Regionali. Baldelli (FdI): Ricci rappresenta il passato che ha fallito

“Nel 2018, grazie ai governi regionali del suo partito, le Marche sono state retrocesse a “regione in transizione”. Un’etichetta che ci ha umiliati in Europa e che ha certificato anni di declino targato centrosinistra. Ora a qualche mese dalle elezioni Ricci si sveglia parlando di manifattura, innovazione, aree interne, disabilità, salute mentale. Tutto insieme, tutto adesso. Sembra un disco rotto impazzito”.

Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

“Dopo anni di tagli alla sanità, arretratezza infrastrutturale e promesse mancate a targa Pd, è grottesco che venga a spiegarci come si rilancia la Regione che lui stesso ha contribuito ad affondare. La verità è una sola: Ricci rappresenta il passato che ha fallito. Le Marche hanno bisogno di futuro”. Conclude Baldelli

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati