Il Consiglio Supremo dell’Energia di Dubai esamina i progetti di biocarburanti sostenibili e i risultati della Strategia di Gestione della Domanda 2050

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Il Consiglio Supremo dell’Energia di Dubai, presieduto da Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha tenuto la sua 88ª riunione in formato virtuale per discutere importanti iniziative strategiche legate alla sostenibilità energetica e alla transizione verso fonti rinnovabili. Alla riunione hanno partecipato figure chiave tra cui Sua Altezza Saeed Mohammed Al Tayer, Vicepresidente del Consiglio, il Segretario Generale Ahmed Buti Al Muhairbi, e rappresentanti di enti strategici come Dubai Municipality, ENOC, EGA, DUSUP e RTA.

Biocarburanti, idrogeno verde e risparmio energetico al centro del dibattito

Durante l’incontro, il Consiglio ha esaminato lo stato di avanzamento dei progetti sostenibili focalizzati sui biocarburanti e sull’idrogeno verde, due pilastri fondamentali nella strategia di diversificazione energetica di Dubai. Queste iniziative mirano a consolidare il ruolo dell’emirato come hub globale per l’energia pulita e a supportare lo sviluppo di un’economia circolare e a basse emissioni.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai risultati della Strategia di Gestione della Domanda 2050, che punta a ridurre il consumo di elettricità, acqua e carburante del 30% entro il 2030 e del 50% entro il 2050 rispetto al trend di consumo attuale. La strategia è parte integrante dell’impegno di Dubai per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, in linea con le direttive della Strategia per l’Energia Pulita 2050 e della Strategia per le Emissioni Nette Zero di Carbonio 2050.

Rafforzare la posizione globale di Dubai

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer ha dichiarato:

“In linea con la visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lavoriamo per rafforzare la posizione di Dubai come centro globale per l’efficienza energetica. Attraverso progetti innovativi in ambito rinnovabile e sostenibile, come quelli relativi ai biocarburanti e all’idrogeno verde, stiamo bilanciando esigenze economiche e sostenibilità, creando un modello di sviluppo responsabile e resiliente.”

Durante la riunione è stato anche evidenziato il ruolo dell’Organizzazione Mondiale per l’Economia Verde (WEG) nel consolidare partnership internazionali e sviluppare competenze locali, rafforzando la capacità di Dubai di guidare la transizione energetica su scala globale.

L’impegno del Consiglio Supremo dell’Energia continua a essere una leva chiave per la realizzazione di una Dubai più verde, efficiente e competitiva, nel solco della leadership visionaria degli Emirati Arabi Uniti.