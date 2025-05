(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 RUSPANDINI (FDI): I DE LUCA LA SMETTANO DI FARE CABARET.

“Le esternazioni del deputato Pd, Piero De Luca e del padre Vincenzo, presidente della Regione Campania in merito alle misure adottate dagli organi federali che di fatto consentirebbero al Frosinone la salvezza nel campionato di serie B e porterebbero, ove fossero confermate alla disputa del play-out Salernitana-Sampdoria lasciano sconcertati. La politica in casi come questi deve limitarsi ad osservare senza soffiare sul fuoco delle tensioni delle tifoserie interessate.

Sconcerta poi, almeno da parte dei due politici salernitani, l’antisportiva presunzione di ritenere più semplice un eventuale spareggio con il Frosinone rispetto a quello con la Sampdoria. Consiglio ai De Luca di non trattare l’argomento calcio, soprattutto quando ci sono di mezzo i colori della nostra terra, con il solito approccio cabarettistico che sono soliti utilizzare anche nella dialettica interna al loro partito e con la loro segretaria Elly Schlein. E di lasciare agli organi federali e alla giustizia sportiva le decisioni di loro competenza”. Lo afferma in una nota il vice-presidente del gruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Massimo Ruspandini.

