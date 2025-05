(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Alluvione 2023: Beatriz (Fdi): De Pascale ammette che Regione avrebbe potuto evitare tragedia

“Con l’annuncio del piano per la realizzazione di ‘tre casse di espansione per salvare la Romagna’, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Matteo De Pascale, ha di fatto ammesso una verità che Fratelli d’Italia denuncia da tempo: le devastanti alluvioni del maggio 2023 potevano essere evitate se la Regione si fosse attivata per tempo con adeguate opere di messa in sicurezza del territorio. È lo stesso De Pascale, infatti, a sostenere che tali interventi saranno in grado di ‘arginare anche eventi eccezionali’, confermando così che la mancata realizzazione di infrastrutture idrauliche negli anni precedenti ha esposto la Romagna a un disastro evitabile. Una dichiarazione che suona come un’ammissione esplicita di responsabilità politica da parte di chi ha governato ininterrottamente questa Regione per decenni. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché, oltre alle parole, seguano finalmente i fatti, e affinché venga fatta piena luce sulle responsabilità politiche e amministrative che hanno portato alla tragedia del 2023 anche attraverso la commissione di inchiesta Parlamentare sul rischio Idrogeologico e sismico dal poco istituita e di cui due romagnole io e l’On. Buonguerrieri facciamo parte”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.

