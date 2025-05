Tunisia pronta a ospitare un dialogo libico-libico sotto l’egida dell’ONU

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Tunisi – La Repubblica tunisina ha ufficialmente annunciato la propria disponibilità ad accogliere un dialogo interlibico sul proprio territorio, sotto gli auspici della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL). L’iniziativa, confermata in una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri rilasciata venerdì, si inserisce nel quadro del continuo sostegno tunisino al processo politico libico volto a una soluzione pacifica e inclusiva.

La Tunisia ha espresso profonda preoccupazione per l’escalation della violenza a Tripoli, sottolineando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza dei cittadini libici e dei residenti stranieri nel Paese. La dichiarazione invita a un’immediata cessazione delle ostilità in tutte le regioni della Libia, ribadendo la necessità di rifiutare la violenza e ricorrere al dialogo come unico mezzo legittimo per risolvere le dispute.

Nel comunicato, il governo tunisino sottolinea la priorità da dare alla “voce della saggezza e all’interesse nazionale supremo”, auspicando una piattaforma di consenso tra le parti libiche che possa riavviare il processo politico, portando a elezioni generali, alla fine delle divisioni e alla costruzione di istituzioni stabili e unitarie.

La Tunisia ha inoltre riaffermato il suo impegno costante a sostenere una soluzione libico-libica, basata sulla libera volontà del popolo libico e priva di interferenze straniere, offrendo il proprio territorio e le condizioni adeguate per facilitare un dialogo nazionale inclusivo, volto a riportare la pace e la stabilità sia in Libia che nell’intera regione del Nord Africa.