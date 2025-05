(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Cerreto (FDI): settore primario è nucleo di aggregazione sociale principale

«Il settore primario non è solo economia, è comunità, è identità, è presidio sociale. Difendere l’agricoltura e la filiera agroalimentare italiana significa difendere il cuore pulsante del nostro Paese, i territori, le tradizioni, le famiglie che li abitano e li rendono vivi. L’aggregazione tra imprese agricole e agroalimentari non sia soltanto una leva di sviluppo economico, ma soprattutto uno strumento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio. Senza il settore primario, l’Italia perderebbe il suo legame con la terra, la sua capacità di produrre eccellenze, ma anche il suo equilibrio sociale, specialmente nelle aree interne e rurali.

Un esempio concreto arriva dal Regolamento (UE) 2021/2115, che consente alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) di presentare programmi operativi propri, una misura che rafforza la capacità aggregativa nei settori strategici come ortofrutta, olio e vino, favorendo promozione e valorizzazione dei prodotti, investimenti comuni, sostenibilità e competitività.

Grazie alla volontà politica portata avanti da governo Meloni, continueremo a lavorare per un modello agricolo che tuteli i piccoli produttori, promuova la cooperazione e sostenga chi lavora ogni giorno per garantire la nostra sovranità alimentare, nel rispetto dell’ambiente e dell’identità nazionale».

È quanto dichiara l’on. Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura a margine del convegno “L’aggregazione, un valore di competitività” promosso da Agrocepi – Federazione nazionale agroalimentare a Capaccio Paestum.

