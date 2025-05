Uispress n. 19 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 16 maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

Uispress n. 19 – venerdì 16 maggio 2025 Anno XLIII

Uisp in campo contro ogni discriminazione con il progetto SIC!. Iniziative dal nord al sud del nostro Paese

Il progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione prosegue il suo cammino in tutta Italia con un fitto calendario di iniziative tra maggio e giugno. I 17 comitati Uisp coinvolti portano avanti l’impegno contro ogni forma di discriminazione, promuovendo uno sport inclusivo, educativo e accessibile attraverso tornei, incontri, laboratori e attività culturali. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.

Uisp Lariano organizza sabato 17 maggio "Un passo insieme… contro le discriminazioni", evento di calcio camminato aperto a uomini e donne over 50; a Roma, il 21 maggio, quattro classi del Liceo Maria Montessori si metteranno in gioco con prove di parkour e arrampicata. Sempre il 21 maggio, Uisp Genova, organizza una tavola rotonda pubblica presso il Museo della Storia del Genoa, con rappresentanti Uisp, UNAR, Lega Serie A, istituzioni locali e atlete. Un'occasione di confronto per fare il punto sull'impatto del progetto sul territorio

Sport e diritti: l’Uisp aderisce alle manifestazioni per la Giornata contro omofobia, bifobia e transfobia

L’Uisp aderisce alla manifestazione prevista a Roma il 17 maggio, promossa dalla piattaforma “La Strada dei Diritti”, alla quale prendono parte le principali realtà LGBTQIA+ italiane nazionali e territoriali. Questo è lo slogan dell’iniziativa: “E vennero a prendere me, e c’eravamo tutt3”

La manifestazione si tiene in concomitanza con la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia) ed è riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite e si celebra dal 2004, il 17 maggio di ogni anno.

"Dobbiamo dare spazio a ciò che una persona sente di essere – dice Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp – e garantire ad essa parità di accesso alla pratica sportiva. C'è stata una continua crescita, i nostri Comitati territoriali e regionali Uisp cercano di attivarsi attraverso interventi concreti, anche cercando di adattare gli impianti sportive a queste esigenze"

L’Uisp al Festival dello sviluppo sostenibile 2025 con la presentazione del contest Tran-Sport

Il 20 maggio prenderà il via il contest Tran-Sport, una delle azioni del progetto promosso dall’Uisp e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Art.72 del DL 3 luglio 2017, Annualità 2023.

Il contest punta a valorizzare lo sport e la transizione sportiva come leve per promuovere l’”imprenditività”, incentivando la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, lo sviluppo di nuove professionalità e un generale aumento delle opportunità di lavoro. In questo quadro, lo sport è riconosciuto come risorsa strategica per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche, contribuendo alla costruzione di comunità più resilienti, inclusive e sostenibili.

Il contest verrà presentato martedì 20 maggio dalle 17 alle 18 in un webinar organizzato dall'Uisp nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall'Asvis-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'incontro on line, sarà trasmesso in diretta sul sito Uisp, sulla pagina Facebook di Uisp nazionale e sul canale You Tube dalle 17 alle 18

Il Giro dei Bimbi: prosegue con tappe in tutta Italia il tour con Uisp e Conad, parallelo al Giro d’Italia

Il Giro dei Bimbi, un evento speciale pensato per i più piccoli, si inserisce all’interno dell’iniziativa “In Giro con Conad” e anticiperà di alcuni giorni il passaggio delle singole tappe del Giro d’Italia di ciclismo.

Venerdì 9 maggio la festa Uisp e Conad è arrivata a Giulianova (Te), domenica 11 la carovana rosa si è spostata a Siena (GUARDA LE FOTO), lunedì 12 a Gubbio (Pg) e martedì 13 a Lucca.

Il Giro è proseguito mercoledì 14 maggio a Pisa (GUARDA LE FOTO), giovedì 15 a Viareggio e il 16 maggio a Castelnovo Ne’ Monti (Re). Sabato 17 maggio sarà la volta di Viadana (Mn) e il 18 di Modena, mentre domenica 19 maggio Il Giro dei bimbi arriverà a Rovigo.

Ogni evento, che si svolge nel pomeriggio, offre una serie di attività pensate per stimolare la curiosità dei bambini e insegnare loro le regole base della sicurezza stradale in modo ludico e coinvolgente, l'evento si chiuderà il 31 maggio a Roma

Uisp su Collettiva: da 77 anni dalla stessa parte.Tiziano Pesce intervistato dalla testata nazionale della Cgil

“Diritti, ambiente, solidarietà, antifascismo, antirazzismo. Sono valori sbandierati con orgoglio quelli della Uisp, Unione italiana sport per tutti, nata nel 1948 nel solco della Resistenza e della lotta di Liberazione, da 77 anni a braccetto con la Costituzione”.

Inizia così l’intervista a Tiziano Pesce, presidente Uisp, realizzata da Patrizia Pallara e pubblicata su Collettiva, la testata nazionale della Cgil sabato 10 maggio. Ne pubblichiamo ampi stralci.

"Siamo da sempre impegnati nella lotta per garantire il diritto all'accesso alla pratica sportiva indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche in cui si può trovare una persona, e Bicincittà ne è un vessillo – spiega Tiziano Pesce, neo rieletto presidente Uisp – Parliamo di valori che sono messi in discussione da più parti, ma che qui da noi continuano ad avere un importante fondamento, come la nostra base associativa"

Uisp sulla Rai con Bicincittà su Tgr Basilicata, Valle D’Aosta e Molise. Hanno partecipato in 20.000

Bicincittà 2025 è stata un grande successo di partecipazione in ognuna delle 44 città italiane che domenica 11 maggio hanno messo in sella 20.000 persone. Considerevole è stato l’impatto sui media e attraverso i social network dei vari Comitati territoriali e regionali Uisp dove si possono trovare foto e resoconti. Anche le Tgr Rai hanno dato notorietà all’evento con servizi e cronache.

Il servizio della Tgr Rai Basilicata si apre con una serie di interviste realizzate a bambini, al via del Bicincittà di Matera. “Abbiamo un team che organizza in collaborazione con tante società sul territorio, capaci di esprimere molta passione e volontariato”, dice Michele Di Gioia, presidente Uisp Matera.

IL SERVIZIO DELLA TGR RAI BASILICATA

Il servizio della Tgr Valle D’Aosta è riuscito a raccontare il clima festoso della manifestazione, dando voce alle testimonianze di intere famiglie che hanno preso il via. Accanto alle biciclette tradizionali, anche monopattini, roller e piccoli mezzi a spinta hanno affollato le strade. IL SERVIZIO DELLA TGR RAI VALLE D’AOSTA

Il servizio della Tgr Molise punta sulle immagini festose che invadono il centro storico di Campobasso. IL SERVIZIO REALIZZATO DA TGR RAI MOLISE

Tiziano Pesce sul Corriere della Sera-Buone Notizie: servono sostegni strutturali allo sport di base

Il Corriere della Sera-Buone notizie fotografa un panorama in evoluzione: l’Italia finalmente si comincia a “mettere in movimento”, muove la classifica e non è più la pecora nera. “La morsa della sedentarietà in Italia si sta allentando. In un paese in cui l’età media cresce aumenta anche la quota delle persone che hanno deciso di praticare sport e attività fisica”.

Comincia così l’articolo di Giulio Sensi pubblicato dal Corriere BN martedì 13 maggio, dal titolo: “I sedentari? Sono sempre meno”. Il pezzo prende in esame i recenti dati del Rapporto Sport e salute: il 35% non fa attività fisica. Ma nel 2013 la quota arrivava al 41,2%.

"Viviamo un momento storico di difficoltà, ma anche di opportunità. Da quando la Costituzione – commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – ha riconosciuto il valore educativo e sociale dell'attività sportiva in tutte le sue forme, siamo in una nuova fase: è giunto il momento che sia considerato finalmente una vera e propria politica pubblica"

Gaza nella morsa: si intensificano i bombardamenti israeliani. La missione di Aoi e terzo settore a Rafah

Gaza è stretta in una morsa che non lascia scampo: nelle ultime 48 ore l’esercito israeliano ha aumentato l’intensità dei bombardamenti su varie zone della Striscia e sta portando avanti anche una serie di attacchi di terra. Si parla di duecento vittime. Oltre 45 bambini sono stati uccisi: “A Gaza nessun luogo è sicuro per i bambini. Questo orrore deve finire”, scrive la direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell che aggiunge: “più di 1 milione di bambini a Gaza rischiano la fame”.

Ieri a Roma c’è stata una manifestazione promossa da Amnesty International (nella foto): un drappo rosso che spunta ai piedi di una culla in segno di protesta contro le morti dei bambini uccisi a Gaza e cartelli in aria nel silenzio, nel 77º anniversario della Nakba per chiedere la fine dell’invio di armi a Israele e il riconoscimento dello stato di Palestina.

Una delegazione composta da AOI, ARCI, Assopace Palestina, insieme a parlamentari, giornalisti ed esperti di diritto internazionale è partita ieri dall’Italia per raggiungere Rafah e la Striscia di Gaza. Nel corso del viaggio sono previsti incontri con attivisti palestinesi, operatori umanitari, agenzie internazionali e delle Nazioni Unite.

Sabato scorso il Giornale Radio Sociale ha dedicato uno speciale alla situazione di Gaza, mettendo insieme le voci di Silvia Stilli (Aoi), Vittorio Di Trapani (Fnsi), Carlo Paris (per anni corrispondente Rai da Gerusalemme) e Andrea Iacomini (Unicef)

On line Pagine Uisp numero 5 del 2025, con notizie e aggiornamenti per dirigenti e società sportive

È on line il numero 5 di PagineUisp del 2025, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp.

In questo numero: nuovo appuntamento con Sport Point; la polizza di Marsh dedicata ai Centri Estivi Multisport Uisp; Gli statuti delle società sportive dilettantistiche; Sul sito del Dipartimento per lo Sport pubblicato il terzo elenco delle mansioni dei lavoratori sportivi; Pubblicato l'Avviso 2025 per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale

Dal campo alla cronaca: contrastare sessismo e razzismo nello sport. Il workshop del progetto SIC!

Cosa succede quando i pregiudizi viaggiano sulle parole? Quando lo sport diventa teatro non solo di performance, ma anche di stereotipi, insulti e narrazioni distorte? A queste domande ha risposto il workshop “Razzismo e sessismo, linguaggi da contrastare dentro e fuori dal campo”, promosso da Uisp nell’ambito del progetto SIC! Sport, Integrazione, Coesione, l’8 maggio scorso.

Protagoniste Silvia Garambois, giornalista e fondatrice dell'associazione GiULiA Giornaliste, e Paola Barretta, portavoce dell'Associazione Carta di Roma: "La grammatica può essere politica", così ha esordito Silvia Garambois, spiegando come il linguaggio maschile dominante nei media sportivi contribuisca a rendere invisibili le atlete. Barretta ha spiegato come indicare l'origine o l'identità di un atleta possa diventare discriminatorio se non è una scelta esplicita della persona. "Se l'identità è rivendicata, è giusto raccontarla. Ma se diventa l'unico modo per descrivere qualcuno, è un problema"

Sport Point Uisp, martedì 20 maggio nuovo webinar gratuito di consulenza sui controlli fiscali

Nuovo appuntamento gratuito on line di consulenze e aggiornamento con i webinar di Sport Point Uisp, in programma per martedì 20 maggio dalle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom.

Insieme alla dott.ssa Francesca Colecchia si farà il punto sul tema “I controlli fiscali agli enti non commerciali e alle società sportive dilettantistiche”.

L’incontro si focalizzerà sui controlli, su cosa viene controllato e su come tutelarsi. Verranno ricapitolati inoltre i presupposti formali e sostanziali per qualificarsi come organizzazione sportiva dilettantistica ed i profili di responsabilità dei relativi dirigenti.

Clicca qui PER ISCRIVERTI ALL’APPUNTAMENTO DI MARTEDI’ 20 MAGGIO

I webinar di Sport Point Uisp proseguiranno nel mese di giugno con gli appuntamenti di martedì 3 e martedì 17

L’Uisp partecipa al progetto per la trasformazione digitale del terzo settore italiano

Rafforzare le competenze digitali nelle organizzazioni del terzo settore italiano, formando figure capaci di promuovere la cultura digitale e guidare percorsi di innovazione all'interno delle realtà non profit. È questo l'obiettivo di Non Profit Digital Leaders, progetto promosso da TechSoup Italia – SocialTechno Impresa Sociale selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale nell'ambito del bando Digitale Sociale. Il progetto, a cui parteciperà anche Uisp, nasce per rispondere a uno dei principali nodi critici che limitano l'adozione di strumenti e processi digitali nel non profit italiano: la carenza di competenze digitali adeguate e contestualizzate. Attraverso un approccio formativo personalizzato e basato sulle esigenze specifiche delle organizzazioni partner, Non Profit Digital Leaders mira a generare una trasformazione digitale capillare e sostenibile

Leggi l’articolo

Vivicittà-Porte Aperte prosegue la sua corsa. Nei giorni scorsi ad Aosta e Ferrara. Il 28 maggio a Roma Rebibbia

Vivicittà-Porte Aperte prosegue sul territorio con altri appuntamenti della corsa Uisp all’interno delle case circondariali. I prossimi appuntamenti in calendario sono Aosta e Ferrara il 15 e Roma il 28 maggio, nella casa circondariale di Rebibbia femminile, a cui parteciperanno circa 60 ragazze detenute e 15 podisti Uisp esterni.

Giovedì 15 maggio si è corso nella Casa Circondariale Costantino Satta di Ferrara: accanto a 11 atleti detenuti hanno corso 10 podisti tesserati Uisp e 12 studenti del Liceo scientifico Roiti ad indirizzo sportivo.

Il 15 maggio Vivicittà si è tenuto anche ad Aosta, nella casa circondariale di Brissogne: hanno partecipato detenuti e studenti dell'istituto San Giovanni Bosco

Uisp Emilia Romagna: nuova fase del progetto “Orsi”, motorismo Uisp e protezione civile

Continua il progetto O.R.S.I. Off Road Soccorsi di Motorismo Uisp Emilia-Romagna, nato dalla solidarietà di un gruppo di motociclisti durante una delle prime alluvioni che lo scorso anno hanno colpito la regione

Sotto la guida di Daniele Manicardi, referente Uisp dell’attività motoristica a livello regionale, il gruppo di volontari si è riunito lo scorso 8 maggio per confrontarsi su un nuovo programma di intervento, rivolto alla prevenzione e segnalazione degli incendi. L’obiettivo della “Campagna di avvistamento incendi 2025” è quello di attrezzarsi per poter essere di supporto ai Vigili del Fuoco segnalando tempestivamente eventuali incendi o situazioni di pericolo osservati durante le escursioni in montagna.

"I nostri volontari si trovano in possesso di autonomi e personali mezzi privati, provvisti di regolari certificazioni all'uso e di idonee polizze assicurative, ovvero copertura estese all'uso con finalità di protezione civile", spiega Daniele Manicardi

Cadere, esplorare, imparare: a Vallesusa judo e parkour con il progetto SportUP Uisp

Non basta offrire sport: bisogna creare le condizioni perché diventi un’esperienza accessibile, riconoscibile, abitabile. È da questo principio che nasce SportUP, progetto nazionale promosso da Uisp e finanziato da Sport e Salute, attivo in 17 regioni e 18 città italiane. Pensato per bambine, bambini e adolescenti tra i 6 e i 18 anni, SportUP interviene nei territori dove più si avverte la distanza tra sport e comunità: periferie urbane, aree interne, quartieri dove mancano impianti, occasioni, figure di riferimento.