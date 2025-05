(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Nautica. Cangiano (FdI): congratulazioni a Formenti, continuità e dialogo. Settore sempre più centrale in Italia

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Piero Formenti per la sua elezione alla presidenza di Confindustria Nautica. Un incarico prestigioso e strategico, che sono certo saprà onorare con la competenza e l’esperienza che da sempre lo contraddistinguono”.

Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

“Desidero anche rivolgere un sentito ringraziamento al presidente uscente Saverio Cecchi – prosegue Cangiano – per il lavoro svolto con dedizione e per il contributo offerto alla crescita di un settore che è fiore all’occhiello del Made in Italy. In questi giorni ho avuto l’occasione di partecipare come ospite ad alcuni importanti momenti associativi e ho potuto constatare ancora una volta la qualità, la coesione e la visione di una filiera che rappresenta un motore economico e identitario per l’Italia”. “La nautica – conclude – è al centro dell’agenda del Governo Meloni, che ha già dimostrato attenzione concreta con politiche di semplificazione, promozione e sostegno all’industria del mare. Da parte nostra ci sarà piena continuità nel dialogo con Confindustria Nautica e piena disponibilità a collaborare per valorizzare sempre più un comparto che guarda al futuro con ambizione e responsabilità”. Conclude Cangiano.

