(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Salone libro MONTARULI (FDI): ennesima violenza estremisti rossi vergogna per la città

“Non c’è occasione che la sinistra più estrema, ora definitasi pro pal, non colga per mostrare la propria violenza. Accade anche al salone del libro dove si cerca di rovinare un momento in cui la città di Torino dovrebbe avere il migliore lustro e invece dimostra di essere cronicamente prigioniera dell’arroganza anche per responsabilità di un sindaco che coccola e premia frange in cerca solo di visibilità. Comprendiamo che quei collettivi siano quanto più lontano dalla cultura e dal confronto e quindi non stupisce l’assalto. Quello che sconcerta e’ che davanti a questo ennesimo atto il Pd che amministra la città perseveri nell’ adottare politiche accondiscendenti con chi appoggia quelle organizzazioni fino a sfilarci insieme in occasione del corteo del 1 maggio. Torino non merita questa vergogna”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli.

