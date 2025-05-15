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Comando Provinciale Carabinieri di Benevento
NOTA: Per la divulgazione.
Comunicato Stampa
AMOROSI (BN): SCOPERTO E DENUNCIATO L’AUTORE DI UNA SERIE DI FURTI IN ESERCIZI COMMERCIALI. SEMPRE ALTA L’ATTENZIONE DEI CARABINIERI AI REATI PREDATORI.
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