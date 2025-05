(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 ALLUVIONE, BALDELLI (FDI) DAL GOVERNO MELONI SOSTEGNO A TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI

“Lo stanziamento di oltre 6milioni e 500mila euro comunicato oggi in Conferenza Stato-città, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, tra i quali rientrano anche alcuni comuni delle Marche, rappresenta un segno concreto di vicinanza da parte del governo ai territori duramente danneggiati dal terremoto e alla popolazione che ha subìto notevoli disagi. Per questo risultato ringraziamo il sottosegretario al ministero dell’interno, Wanda Ferro, che ha lavorato in questa direzione con un dialogo costante e proficuo con i rappresentanti delle istituzioni locali per fare in modo che i cittadini potessero ricevere il sostegno dello Stato. Un doveroso plauso al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha sempre saputo tutelare al meglio la nostra regione”. Così il deputato marchigiano di Fratello d’Italia Antonio Baldelli.

