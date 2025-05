Gorizia, Open day per scuole superiori, 13 maggio

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Nel complesso di Santa Chiara

A GORIZIA L’OPEN DAY PER GLI STUDENTI

DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO

Il 13 maggio, dalle 9, con il rettore Roberto Pinton: visita al polo di Santa Chiara

e conoscenza diretta dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Dams

Udine,11 maggio 2025 – Martedì 13 maggio, dalle 9, si terrà l’Open day della sede di Gorizia

dell’Università di Udine. Porterà i saluti iniziali del rettore Roberto Pinton. Gli studenti delle scuole

superiori potranno visitare il complesso di Santa Chiara (via Santa Chiara 1) e approfondire la

conoscenza dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei

media e dello spettacolo.

E questo grazie anche diverse le diverse attività organizzate. Per Relazioni Pubbliche, dopo la

presentazione del corso, si svolgerà un Quiz Time e poi il laboratorio “I cinque principi della

comunicazione umana”.

Per il Dams, dopo l’illustrazione del corso, ci sarà il momento della visita alla Mediateca di Gorizia

e l’incontro con il direttore.

I partecipanti avranno soprattutto l’opportunità di confrontarsi con docenti e tutor universitari per

approfondire i contenuti formativi e le caratteristiche dei due corsi e le opportunità professionali

post laurea. Tra le quali il corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le

organizzazioni.