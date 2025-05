(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 UCRAINA. Piero De Luca, (Pd) assenza Meloni grave, conferma irrilevanza governo

“È grave e incomprensibile la mancata partecipazione in presenza della premier Meloni allo storico vertice che si sta tenendo a Kiev tra il presidente Zelensky e i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Polonia. Un’assenza che conferma l’irrilevanza del nostro governo nonostante la propaganda della destra e un’immagine emblematica della marginalità dell’Italia rispetto alle grandi decisioni che si prendono a livello internazionale. La scelta della premier di non andare a Kiev rappresenta anche uno schiaffo alla grande tradizione diplomatica del Paese e una mancanza di rispetto nei confronti dell’Ucraina. L’assenza sarà stata determinata dalle divisioni interne alla maggioranza o da altre motivazioni sconosciute. Di sicuro è stata persa l’ennesima occasione per difendere il peso e l’autorevolezza internazionale dell’Italia”. Così Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione politiche europee.