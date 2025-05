COMUNICATO STAMPA 10 MAGGIO – CONFERITO IL TOTILA D’ORO A GIACOMO ARCHIUTTI E ULDERICO BERNARDI (ALLA MEMORIA) CITTADINANZA ONORARIA PER I VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 COMUNICATO STAMPA

CONFERITI I “TOTILA D’ORO” A GIACOMO ARCHIUTTI E ALLA MEMORIA DI ULDERICO BERNARDI. CITTADINANZA ONORARIA AI VIGILI DEL FUOCO

Il sindaco Conte: «Fondamentale cogliere l’eredità valoriale degli insigniti»

Treviso, 10 maggio 2025

Questa mattina, nell’Auditorium di Santa Caterina, si è svolta la Cerimonia di Consegna delle massime benemerenze civiche della Città di Treviso con il Totila d’Oro a due figure che hanno dato lustro al territorio, Giacomo (detto “Carlo”) Archiutti e Ulderico Bernardi (alla memoria). Nell’ambito della stessa cerimonia è stata inoltre attribuita la Cittadinanza Onoraria al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.

A fare da cornice all’evento, le musiche eseguite dal Quartetto d’archi del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco e la partecipazione di autorità cittadine civili e militari e di alcuni ospiti, come Red Canzian e l’ex comandante dei Vigili Del Fuoco, Nicola Micele, ora Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna.

Intellettuale e docente di Sociologia presso l’Università Ca’ Foscari, Ulderico Bernardi, venuto a mancare nel 2021, è stato ricordato per il suo impegno nel valorizzare la cultura popolare e il patrimonio umano del Veneto, in particolare attraverso studi sui fenomeni migratori. Alla presenza della moglie, Adriana Misuraca, che ha ritirato il riconoscimento con il figlio Arrigo Bernardi, intervenuto dopo il conferimento, il sindaco Mario Conte ha consegnato la medaglia raffigurante il re ostrogoto mentre il presidente del consiglio Antonio Dotto ha letto la pergamena e consegnato la benemerenza. La città ha riconosciuto a Bernardi “gli alti meriti conseguiti in campo culturale e della formazione, per aver saputo promuovere il dialogo tra i saperi con una capacità comunicativa coinvolgente e rivolta a tutti”. Il Totila alla Memoria di Bernardi è stato proposto da Natalina Botter, Eugenio Manzato, Annamaria Mazzotti, Ferruccio Mazzariol e Sossio Vitale.

A Giacomo Archiutti, fondatore di Veneta Cucine, è stato conferito il Totila d’Oro per il suo straordinario contributo allo sviluppo imprenditoriale e alla promozione del sistema produttivo trevigiano nel mondo. Nel video delle testimonianze sono intervenuti il nipote e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il riconoscimento ha voluto valorizzare “l’impegno illuminato, la dedizione e la coerenza etica, espressi tanto nel lavoro quanto nell’attività politica”. L’onorificenza è stata proposta dal consigliere comunale Giancarlo Iannicelli. Dopo la consegna da parte del Sindaco e la lettura della motivazione a cura del Presidente Dotto, Archiutti ha pronunciato il suo intervento di ringraziamento, ricordando il valore e l’importanza della famiglia e dei lavoratori del gruppo Veneta Cucine.

La cerimonia ha visto poi la consegna della Cittadinanza Onoraria al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dal Comandante Giuseppe Costa e dal Direttore Interregionale per Veneto e Trentino Cristina D’Angelo. Il Comune ha voluto riconoscere l’inestimabile ruolo svolto dai Vigili del Fuoco nella tutela della sicurezza pubblica, testimoniato anche da un video proiettato nel corso dell’evento. A portare la loro testimonianza sono intervenuti lo stesso comandante Costa e la signora Severina Foltran, salvata da una squadra dei pompieri Conegliano nella sua abitazione, che ha condiviso il suo vissuto personale.

«Abbiamo bisogno di cogliere l’eredità valoriale di queste persone e fare di loro veri e propri punti di riferimento per la comunità», ha sottolineato il sindaco Conte durante il suo intervento. «Il Totila d’Oro vuole essere proprio questo: un momento per condividere storie, valori e trasmetterli a chi viene dopo di noi per fare sì che il loro impegno diventi un modello per la quotidianità di tutti».