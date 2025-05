Studiare e stare bene all’Università: i servizi di consulenza tra passato e futuro – Perugia, Aula Magna, lunedì 12 maggio, ore 9.

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 STUDIARE E STARE BENE ALL’UNIVERSITÀ:

I SERVIZI DI CONSULENZA TRA PASSATO E FUTURO

maggio

ORE 09.00 – 13.00 | Aula Magna | Palazzo Murena | Perugia |

ORE 09.00 Registrazione partecipanti

ORE 09.30 Saluti istituzionali

Maurizio Oliviero – Magnifico Rettore – Università degli Studi di Perugia

Daniele Parbuono – Delegato Umane Risorse – Università degli Studi di Perugia

Antonio Preteroti – Presidente CUG Università degli Studi di Perugia

Gabriele Alfano – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Costanza Spera – Assessora alle Politiche sociali – Comune di Perugia

Coordina: Daniele Parbuono

ORE 10:00 Da dove siamo partiti: politiche, culture, pratiche – Laura Arcangeli – già Università degli Studi di Perugia

ORE 10:30 Università inclusive e servizi alle studentesse e studenti. Le nuove Linee guida CNUDD

Tamara Zappaterra – Università degli Studi di Ferrara

ORE 11:00 Il benessere degli studenti e il desiderio di essere capiti – Antonello Colli – Università Carlo Bo di Urbino

ORE 11:30 Il servizio FOCUS Psi oggi – Claudia Mazzeschi – Maria Mirandi – Università degli Studi di Perugia

ORE 12:00 Il servizio di consulenza FOCUS Ped: uno spazio di accompagnamento “operoso”

Silvia Fornari e Alessia Fabbri – Università degli Studi di Perugia

ORE 12:30 Quale futuro possibile? Trasformare insieme i cambiamenti in costruzione

Moira Sannipoli – Università degli Studi di Perugia

ORE 13:00 Pausa pranzo

ORE 14.30 – 17.00 | Dipartimento FISSUF | Palazzo Florenzi | Perugia |

Per iscrizioni compila il form: https://u.garr.it/U7yDR

Aula V

Studiare all’università: costruire mediazioni possibili

Coordinamento: Silvia Fornari – Alessia Fabbri – Moira Sannipoli

Aula Tesi

Stare bene all’università: il progetto Me.Mo

Coordinamento: Elisa Del Vecchio – Laura Muzi – Livia Buratta

Aula tesi

ORE 16.00 Restituzione e rilanci

ORE 16:30 Conclusioni prof. Massimiliano Marianelli