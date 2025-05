(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Festa dell’Europa: il “Team Olivia Kaufmann e Andreas Kofler” vince il Poetry slam in Consiglio provinciale

**Successo per l’iniziativa sul tema Pari.Opportunità andata in scena oggi in Consiglio provinciale. La performance con la poesia “Das weiße Lacken” (Il lenzuolo bianco) è stata la più apprezzata dal pubblico in sala. Insieme ai featuring poets Gloria Riggio ed Emil Kaschka, il giovane team di slammers preparerà un testo inaugurale per la Seduta congiunta/Dreier Landtag di giugno.**

Si intitola “Das weiße Lacken” (Il lenzuolo bianco) la poesia con la quale il Team Olivia Kaufmann e Andreas Kofler ha vinto oggi il Poetry slam organizzato in Consiglio provinciale per celebrare la Festa dell’Europa. Nell’anniversario della presentazione della dichiarazione con cui, nel 1950, l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio, data scelta dal 1985 per celebrare l’unione degli Stati europei, la coppia di giovani slammers è risultata la più apprezzata dal pubblico dell’iniziativa andata in scena nella sala sedute consiliare.

Featuring poets, pubblico, consiglieri e consigliere presenti sono stati accolti a inizio serata, a nome del presidente Arnold Schuler, dal segretario questore Harald Stauder, che ha ricordato l’anniversario di ieri della fine della 2. Guerra mondiale, alla vigilia della Giornata dell’Europa, sottolineando poi il legame tra Europa e cultura: “Come sarebbe bello che la cultura fosse sempre al centro come oggi”. Sulla scia delle note della jazzista altoatesina Helga Plankensteiner, che hanno accompagnato l’intera serata, la moderatrice Lene Morgenstern, artista del linguaggio e figura di spicco della scena slam altoatesina, evidenziando che c’è bisogno di arte nei luoghi pubblici, ha presentato il video con le istruzioni di gara illustrate dai componenti dell’Ufficio di presidenza insieme ai capigruppo e alle capogruppo. Il microfono è passato quindi ai featuring poets dal Trentino e dal Tirolo Gloria Riggio*, campionessa italiana di poetry slam 2023 e finalista della Coppa del mondo di poetry slam 2024 a Parigi, ed Emil Kaschka**, vicecampione del mondo di poetry slam in carica e campione nazionale austriaco di poetry slam 2023, che con le loro esibizioni “Chiuso per lutto” e “Die Verwandlung Kafka reinterpretiert” hanno scaldato a dovere il pubblico in sala.

Le successive esibizioni, in tedesco, italiano e ladino, degli e delle slammers Nathan der Nice con Das Spiel ohne Sieger, Nadia Rungger con Bei Europa zu Besuch, Lena Simonetti con Italiano oppure deutsch, Silvia Manzardo con Se tu soltanto fossi nata adesso, Team Olivia Kaufmann e Andreas Kofler con Das weiße Lacken, Seamus Wimhurst con Schachmatt, Maria Fliri con Oben und unten e Matteo Yomer Jamunno con Il primo uomo incinta, tutti della provincia di Bolzano, sono state accolte con applausi di grande apprezzamento da spettatori e spettatrici, appassionati di Poetry slam iscrittisi all’evento nelle settimane precedenti. L’argomento da affrontare, “Pari.Opportunità”, tema dell’anno delle Giornate della Cittadinanza attiva, è stato declinato da ognuno e ognuna in modo molto personale e differente, e quello scelto da Kaufmann e Kofler ha fatto centro.

Dopo il successo di oggi, i vincitori sono attesi a giugno da un palcoscenico di prestigio: insieme ai featuring poets di Tirolo e Trentino, infatti, avranno il compito di preparare un testo comune che sarà presentato, quale atto inaugurale, in occasione della Seduta congiunta/Dreier Landtag dell’11 giugno 2025 a Merano.

In attesa di dedicarsi a quest’impegno, si sono goduti i complimenti del pubblico e dei compagni di esibizione nel prosieguo di serata nel foyer del Consiglio provinciale.

* Gloria Riggio, classe 2000, campionessa italiana di poetry slam 2023 e finalista della Coppa del mondo di poetry slam 2024 a Parigi, è la più conosciuta rappresentante della scena trentina; è autrice di raccolte di poesie tradotte in diverse lingue e redattrice della rivista di letteratura contemporanea Inverso – Giornale di poesia.

** Emil Kaschka, classe 1996, scrittore, drammaturgo e autore cinematografico, assegnatario per il 2025 e il 2026 del “Große Literaturstipendium” del Land Tirol, è vicecampione del mondo di poetry slam in carica e campione nazionale austriaco di poetry slam 2023.

