Newcleo, Pininfarina e Fincantieri svelano il volto del nuovo nucleare alla 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia

Il progetto mostrerà per la prima volta un reattore nucleare di quarta generazione raffreddato a piombo liquido per applicazioni navali a grandezza naturale definendo una nuova immagine per l’energia nucleare.

newcleo, Pininfarina e Fincantieri svelano per la prima volta il volto del nucleare sostenibile di nuova generazione alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, accogliendo la sfida di portare alla prestigiosa mostra curata da Carlo Ratti una tra le più avanzate soluzioni di produzione di energia pulita e design sostenibile per affrontare due dei più pressanti problemi dei nostri tempi: il cambiamento climatico e la decarbonizzazione.

Combinando visione tecnologica, esperienza industriale e design d’avanguardia, le tre aziende hanno collaborato con l’obiettivo di ridefinire l’immagine dell’energia nucleare, chiedendo ai visitatori di dimenticare tutto ciò che sanno sull’energia nucleare per lasciarsi guidare in un percorso altamente interattivo alla scoperta delle straordinarie opportunità offerte dalla fissione degli atomi nella lotta al cambiamento climatico e nella decarbonizzazione delle attività umane.

Al centro del progetto comune, ospitato all’interno delle Corderie dell’Arsenale di Venezia, si trova una riproduzione a dimensione naturale del reattore nucleare raffreddato a piombo liquido TL-40 progettato da newcleo, un reattore sicuro, sostenibile e compatto studiato per la propulsione di grandi navi e produzione di energia in aree isolate e off-grid.

Accompagnati in un’esperienza immersiva, i visitatori scopriranno il funzionamento del reattore, la sua capacità di bruciare le scorie prodotte dalle centrali nucleari tradizionali, e le sue caratteristiche di sicurezza passiva che lo rendono la soluzione ideale per alimentare le attività umane energivore in maniera sostenibile e decarbonizzata.

Pininfarina ha conferito all’oggetto un insieme di qualità estetiche e simboliche che ne accrescono l’attrattiva e il fascino, rendendolo al contempo esplorabile e accessibile alla comprensione da parte del pubblico. Ciò che si presenta agli occhi dei visitatori della Biennale Architettura 2025 è, infatti, un reattore concepito in configurazione aperta, interamente osservabile da ogni angolazione e arricchito da molteplici elementi di sorpresa.

La sua forma distintiva, che evoca le linee di un grande vaso, suggerisce un senso di sospensione e leggerezza, in netto contrasto con la sua massa effettiva, superiore ai duemila chilogrammi. L’involucro esterno è contraddistinto da un motivo a lamelle ravvicinate a effetto Moiré che esalta la sinuosità delle linee, genera raffinati giochi di luce e ombra e conferisce un ulteriore effetto ipnotico all’intera struttura, alta circa cinque metri e mezzo.

Progettato dai designer con un approccio a sezione aperta, il reattore consente una visione diretta del suo interno. L’esperienza immersiva nel cuore della macchina permette ai visitatori di cogliere con immediatezza i principi e i processi che regolano la generazione dell’energia.

I piccoli reattori modulari di quarta generazione di newcleo rappresentano un approccio rivoluzionario alla sfida della decarbonizzazione offrendo la risposta ai problemi percepiti del nucleare tradizionale. L’innovativo sistema di raffreddamento al piombo introduce sistemi di sicurezza passiva che eliminano il rischio di incidenti nucleari attraverso le leggi fisiche che governano il funzionamento del reattore. Inoltre, questi reattori sono in grado di eliminare le scorie nucleari generate dalle centrali nucleari tradizionali attraverso un sistema virtuoso di multi-riciclo che consente di bruciarle generando energia pulita, economica e praticamente inesauribile.

Ad illustrare questi processi è stato predisposto un sistema per la visualizzazione interattiva dei dati e delle informazioni sull’energia nucleare e del suo ruolo all’interno del processo di decarbonizzazione dei sistemi energetici. L’installazione svelerà infatti l’efficacia dell’energia nucleare nella decarbonizzazione del trasporto marino, così come il potenziale contenuto nelle scorie nucleari esistenti in Europa che sarebbero sufficienti ad alimentare la domanda di elettricità sul continente per centinaia di anni.

All’interno della collaborazione, Pininfarina ha curato la visione creativa del progetto infondendo le soluzioni tecnologiche di newcleo con il design, portando per la prima volta nell’industria nucleare una visione creativa che mischia elementi tecnici ed estetici per favorirne la sua integrazione in ambienti urbani e periurbani.