Daldoss: “Vermiglio e le sue 7 meraviglie, la nostra terra incanta il grande cinema”

Trento, 8 maggio 2025 – L’assessore regionale ed ex sindaco di

Vermiglio, *Carlo

Daldoss*, si congratula con la regista altoatesina Maura Delpero e con

tutto il team del film *Vermiglio*, che ha trionfato alla 70ª edizione dei

David di Donatello, aggiudicandosi sette premi, tra cui Miglior Film e

Miglior Regia.

*”Vermiglio* e le sue sette meraviglie: un riconoscimento straordinario per

un’opera che nasce dalla nostra terra e la porta sul grande schermo con

profondità e poesia – ha dichiarato Daldoss –. La sensibilità di Maura

Delpero, prima donna a vincere il David per la regia, e il talento di tutti

gli interpreti sono stati giustamente premiati. Questo è motivo di orgoglio

per l’intero Trentino-Alto Adige”.

“Il film, girato in gran parte proprio nel comune di Vermiglio, ha saputo

valorizzare il paesaggio alpino e la memoria collettiva di una comunità –

ha continuato l’assessore – che oggi si sente rappresentata e onorata da

un’opera di così alto valore artistico”.

“Questo successo – conclude Daldoss – dimostra quanto la cultura possa

essere motore di identità, racconto e bellezza. A Maura Delpero e a tutti

coloro che hanno dato vita a *Vermiglio* va il mio più sincero grazie. Il

cinema ha trovato nella nostra montagna una voce autentica e potente”.

