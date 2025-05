PREMIO SVILUPPO SOSTENIBILE 2025 AL VIA, INGARA TRE TEMI GREEN

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Wed 07 May 2025 Al via la 15° edizione del Premio Sviluppo Sostenibile

Tre i temi: economia circolare, decarbonizzazione, ripristino della natura

Roma, 7 maggio – Economia circolare, decarbonizzazione, ripristino della natura: questi i tre temi del Premio Sviluppo Sostenibile 2025, assegnato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo – Italian Exhibition Group, giunto alla 15° edizione. Saranno premiate Imprese, Startup e Amministrazioni locali che si siano particolarmente distinte, in uno dei tre temi indicati, per progetti che abbiano un contenuto innovativo, producano significativi risultati ambientali, con positivi risultati anche economici e occupazionali ed abbiano un potenziale di diffusione.

“Questo premio – ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile – con migliaia di progetti valutati in quindici anni ha fatto emergere come i temi della transizione ecologica siano diffusamente presenti nelle Imprese, nelle Startup e nelle Amministrazioni locali dell’Italia, come siano alimentati da passione, impegno, capacità creative e innovative, con risultati che fanno ben sperare sulle potenzialità del nostro Paese di superare una fase che si presenta come non favorevole alle tematiche green”.

Questa l’articolazione del Premio Sviluppo Sostenibile 2025:

Economia circolare, il premio è organizzato in due distinte sezioni: – Sezione Imprese, organizzata in collaborazione con il Circular Economy Network- Sezione Startup, organizzata in collaborazione con il CONAI, con il supporto di STEP green-tech

Decarbonizzazione organizzato in collaborazione con Italy for Climate, GSE Spa Gestore Servizi Energetici, ISPRA e con la partecipazione di ENEA aperto alla partecipazione di Imprese e Amministrazioni locali

Interventi di ripristino della naturaorganizzato in collaborazione con il Green City Network, il Nature Positive Network e Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po aperto alla partecipazione di Imprese, Amministrazioni locali o altri soggetti

Per ciascuna tematica verranno selezionate e premiate 10 Imprese o Amministrazioni locali.Le prime classificate per ogni tematica riceveranno il “Primo Premio sviluppo sostenibile 2025”, con una targa di riconoscimento e un attestato con la motivazione; le altre nove iniziative di ogni tematica riceveranno una targa di riconoscimento.

Il Regolamento del Premio Sviluppo Sostenibile 2025, per Imprese, Startup e Amministrazioni locali interessate alla partecipazione, è disponibile sul sito http://www.premiosvilupposostenibile.orgPer partecipare va inviata la propria candidatura, compilando il form online sul sito dell’iniziativa, entro il entro il 30 Giugno 2025.

La premiazione per i settori “Economia circolare/sezione Imprese”, “Decarbonizzazione” e “Ripristino della natura” avrà luogo a Ecomondo, presso il quartiere fieristico di Rimini, il 5 novembre 2025.

Per il settore “Economia circolare/sezione Startup” la premiazione avverrà in occasione della Conferenza Nazionale dell’Industria del riciclo, in programma l’11 dicembre 2025 a Milano.