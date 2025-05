Domenica 11 maggio alle Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri (RI) fa tappa il Festival dell’Appennino

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Domenica 11 maggio alle Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri (RI) “Dove l’acqua

incanta” il secondo appuntamento del Festival dell’Appennino 2025

La mattina escursione inclusiva nel parco fluviale. Nel primo pomeriggio visita al mulino ad acqua e

a seguire lo spettacolo di circo contemporaneo della compagnia Lannutti e Corbo

Roma, 7 maggio 2025- Per il secondo appuntamento di questa XVI edizione il Festival

dell’Appennino, inclusivo di natura, arriverà nel Lazio a Rivodutri (Rieti), nel Parco fluviale delle

Sorgenti Santa Susanna, per un’escursione rivolta a tutte le età. Nel primo pomeriggio sarà possibile

visitare il mulino ad acqua e, a seguire, i partecipanti potranno assistere allo spettacolo di circo

contemporaneo della compagnia Lannutti e Corbo. Una giornata ideale per una gita fuoriporta, per

scoprire questo angolo suggestivo della piana reatina immerso nella natura. Il Festival dell’Appennino

quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni

distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio,

Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico,

naturistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi,

crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma

2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, NeraVelino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Dichiarazione del Commissario al sisma 2016, Guido Castelli: “Il Festival dell’Appennino rientra a

pieno titolo all’interno della strategia di riparazione economica e sociale dei nostri borghi colpiti

dal sisma. La ricostruzione materiale è prioritaria, ma è anche necessario creare quelle condizioni di

sviluppo sostenibile che diano l’opportunità a questi comuni di rilanciarsi. Si tratta di territori

bellissimi, ricchi di storia arte e tradizioni, circondati da una natura rigogliosa, spesso poco noti e

che, attraverso il Festival, vogliamo far conoscere a una platea di visitatori sempre più ampia.

Rivodutri, ad esempio, ospita siti particolarmente interessanti come la cosiddetta porta alchemica e

il Faggio di San Francesco, dichiarato monumento naturale. Per il successo della manifestazione,

che sta raccogliendo crescenti adesioni, è fondamentale il contributo dato dai Bim coinvolti e dalle

Regioni”.

Dichiarazione del Sindaco di Rivodutri, Michele Paniconi: “Il comune di Rivodutri è lieto di ospitare

il secondo evento del Festival dell’Appennino 2025. Si promuove un’eccellenza del centro Italia,

come la Sorgente di Santa Susanna, fra le sorgive più grandi d’Europa per portata, ospitando un

evento inclusivo, davvero aperto a tutti. Un messaggio di bellezza ed inclusione, che rispecchia

appieno il territorio e la comunità. Si coglie l’occasione per ringraziare gli organizzatori della

manifestazione, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ed il Bim Tronto, che

assieme ad altri, come la Regione Lazio ed il Bim Nera Velino, permettono la promozione di un

territorio ferito ma in piena rinascita”.

Il ritrovo per l’escursione è alle 10.15 alle Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri con partenza alle

ore 10.30. L’escursione è un percorso inclusivo per tutti con partenza e rientro a Rivodutri è lunga 5,

89 km, con un tempo di percorrenza di circa 2 ore. Saremo accompagnati anche dal responsabile

Maurizio Sterpi della Riserva Laghi Lungo e Ripasottile che ci mostrerà le diverse specie di uccelli

che durante l’anno sostano in questa zona. Per l’escursione inclusiva è possibile prenotare la

ore 13 pranzo libero con possibilità di usufruire dei ristoranti presenti in zona (Albergo -ristorante

“Parco alle noci” via Santa Susanna Rivodutri; Agriturismo Tenuta due laghi via Campigliano 29

Rivodutri; Hostaria Acquachiara, via ternana 11 Rivodutri; Ristorante la Trota, via S Susanna n.33

Rivodutri; Macelleria braceria Michela, SS 79 Rivodutri)