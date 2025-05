(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Chieti, 7 maggio 2025

COMUNICATO STAMPA

MCA – Mario Cucinella Architects progetterà il nuovo Campus di Chieti

Affidata da AREACOM la progettazione dei lavori stimati in oltre 64 milioni di euro

E’ stato affidato alla “RTI Mario Cucinella Architects Surl – iDEAS – Tekser – LAP architettura s.r.l.

s.t.p. – PARCNOUVEAU STP SRL – GAE Engineering – ambiente s.p.a. – CFA SRL General Contractor”

il servizio di architettura e ingegneria per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del Nuovo Polo didattico e Uffici che

l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara intende realizzare nell’area exVillaggio Mediterraneo adiacente il Campus di Chieti. La procedura di gara è stata gestita da AREACOM

(Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza) previo apposito accordo siglato con l’Ateneo. Il

progetto nasce dall’esigenza dell’Ateneo di maggiori spazi da destinare alla didattica e agli uffici, e

consiste nell’espansione del Campus di Chieti nell’area, di proprietà dell’Ateneo, situata al di là della via

dei Vestini, in corrispondenza dell’edificio del Rettorato. L’intervento, già annunciato dal Rettore,

professor Liborio Stuppia, prevede la realizzazione di un auditorium da 500 posti, spazi ufficio per circa

200 unità e relativi servizi, tra cui aree per il benessere aziendale, quali palestra, asilo nido e spazi relax.

Inoltre, saranno realizzate tre aule didattiche suddivise in 5 edifici connessi tra loro, un anfiteatro che

sarà realizzato sfruttando il naturale andamento del terreno, aree verdi attrezzate e due parcheggi interrati

“Siamo nel passaggio che va dalla volontà dell’Ateneo alla realizzazione di quanto immaginato commenta il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia – ed una fase ricca di fascino e di emozione

perché è quella nella quale le esigenze, le attese e i sogni assumono le linee che conterranno la realtà.

Esprimo la grande soddisfazione mia personale e di tutto l’Ateneo nel constatare che la progettazione

di questa che è la più grande opera realizzata dalla “d’Annunzio” da quando fu completato il Campus

di Chieti che oggi vediamo, sia stata affidata allo studio dell’Architetto Mario Cucinella che – continua

il Rettore Stuppia – non ha bisogno di presentazioni. L’Architetto Cucinella è stimato a livello mondiale

tant’è che oggi le sue opere sono apprezzate e riconosciute in Europa, Africa, Asia, e frequentare la

School of Sustainability, fondata da lui, è un’ambizione per tanti neolaureati oggi. Ringrazio il

Governatore della Regione, Marsilio, le strutture amministrative della Regione e il management

dell’Ateneo per il lavoro egregiamente svolto. Nei prossimi giorni – annuncia il Rettore della

“d’Annunzio”, Liborio Stuppia – ci sarà qui in Rettorato la firma del contratto con l’Architetto Cucinella

e avremo modo di confrontarci e di scambiarci utili opinioni sul luogo dove sorgerà il nuovo polo

universitario di Chieti”.

