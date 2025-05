Al via il conclave in Vaticano per eleggere il nuovo pontefice

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

VATICANO – È ufficialmente iniziato il conclave in Vaticano per eleggere il nuovo Papa, il successore di San Pietro e capo della Chiesa cattolica romana. I cardinali elettori, tutti sotto gli 80 anni, si sono riuniti nella Cappella Sistina per dare inizio alle votazioni, che avvengono in forma strettamente segreta.

La suggestiva cerimonia si svolge secondo un rituale secolare: l’elezione richiede una maggioranza qualificata di due terzi dei voti. Dopo ogni turno di votazione, i risultati vengono bruciati nella fornace installata all’interno della Cappella Sistina: la fumata nera segnala l’assenza di un risultato, mentre la fumata bianca annuncia al mondo intero che un nuovo pontefice è stato eletto.

Il momento culminante dell’elezione sarà l’apparizione del nuovo Papa al balcone centrale della Basilica di San Pietro, da dove pronuncerà il tradizionale “Habemus Papam”, annunciando il nome che ha scelto per il suo pontificato.

Nel frattempo, Piazza San Pietro si riempie di fedeli, turisti e curiosi in attesa della storica fumata bianca. La comunità cattolica internazionale guarda con attenzione e speranza a questo importante momento di transizione, carico di significati religiosi, spirituali e anche geopolitici.