L’unificazione delle Forze Armate è il pilastro più importante dell’Unione: Mohammed bin Rashid

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente, Primo Ministro e Sovrano di Dubai, ha affermato che il 49° anniversario dell’unificazione delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti invita tutti, in particolare le giovani generazioni che non hanno assistito ai primi anni dell’Unione, a riflettere sul significato di questa occasione e a trarre insegnamenti dalla sua profonda eredità. Lo ha descritto come un capitolo fondamentale nel percorso di costruzione della nazione degli Emirati Arabi Uniti e una pagina luminosa della sua storia nazionale.

In una dichiarazione in occasione del 49° anniversario dell’unificazione delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo sceicco Mohammed ha affermato che quando lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan e i suoi colleghi Sovrani si riunirono il 6 maggio 1976 ed emanarono il decreto per l’unificazione delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, completarono il pilastro più vitale dell’Unione, gettando le basi per uno scudo protettivo per la nazione al fine di preservarne la sicurezza e la stabilità.

Di seguito il testo integrale della sua dichiarazione:

“Cari figli e figlie della nostra nazione, coraggiosi ufficiali e soldati delle nostre Forze Armate, la pace e le benedizioni siano su di voi.

Vi saluto in questa gloriosa festa nazionale, che segna il 49° anniversario del decreto di unificazione delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti. Oggi siamo grati per le innumerevoli benedizioni elargite alla nostra patria e per il successo della nostra leadership e del nostro popolo nel costruire il nostro radioso modello emiratino, noto per i suoi successi e il suo contributo umanitario.

Oggi ricordiamo la saggezza, la sincerità e la lungimiranza dei nostri Padri Fondatori, simbolo della nostra nazione e pioniere della nostra Unione, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, e del suo compagno lo sceicco Rashid bin Saeed Al Maktoum, insieme ai loro colleghi Membri del Consiglio Supremo e Governatori degli Emirati.

Mentre ogni emiratino oggi è orgoglioso della professionalità e delle capacità delle nostre Forze Armate, l’anniversario della loro unificazione ci invita tutti, in particolare le giovani generazioni che non hanno familiarità con l’epoca della loro formazione, a rifletterne sul significato. Rappresenta una svolta fondamentale nello sviluppo degli Emirati Arabi Uniti e un capitolo luminoso nella loro narrazione storica.

Il 6 maggio 1976, quando lo sceicco Zayed e i suoi colleghi governanti emanarono il decreto per l’unificazione delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, posero l’ultima pietra angolare dell’Unione e costruirono uno scudo per proteggere la patria, garantendo pace e stabilità in tutta la nazione.

A quel tempo, appena cinque anni dopo la formazione dell’Unione, stavamo ancora creando uno stato federale senza precedenti nella regione e nel mondo arabo. Mentre forgiavamo un’identità emiratina unificata che univa le identità locali e le superava, la decisione di unificare le Forze Armate affermò la nostra determinazione a garantire il successo dell’Unione e a proteggerne la sovranità e l’indipendenza.

Abbiamo dovuto affrontare numerose sfide durante l’attuazione dell’unificazione, tra cui una grave carenza di risorse umane nazionali necessarie per ricoprire incarichi governativi e militari, nonché un numero limitato di truppe, sistemi militari frammentati e fonti di armamento eterogenee.

Ma la saggezza e la determinazione dei Padri Fondatori, che non hanno mai conosciuto l’impossibile, ci hanno permesso di superare tutte le sfide. La decisione di unificare il Paese ha segnato l’inizio di uno dei processi più efficienti ed esemplari di costruzione di un esercito nazionale, sia in termini di armamento e organizzazione, sia nello sviluppo del capitale umano militare nazionale.

In oltre 49 anni di instancabile lavoro, pianificazione, addestramento e accumulo di esperienza e conoscenze avanzate, le nostre Forze Armate hanno padroneggiato tecnologie all’avanguardia e sistemi militari moderni.

Non solo, ma abbiamo rafforzato le nostre Forze Armate e il loro sviluppo globale con l’ingresso nel campo delle industrie della difesa, riconoscendone l’importanza nel costruire la forza nazionale. Nel corso della storia, tali industrie sono state un motore di progresso e innovazione.

Abbiamo ottenuto un successo straordinario nella produzione per la difesa, soddisfacendo una parte significativa del fabbisogno delle nostre Forze Armate e raggiungendo l’autosufficienza in diversi tipi di armamenti. La nostra industria della difesa ha anche contribuito a diversificare l’economia e a coltivare il talento scientifico nazionale, arricchendo le capacità del Paese nei settori spaziale, nucleare, dell’energia pulita, dell’intelligenza artificiale e dell’amministrazione governativa.

Cari figli e figlie degli Emirati Arabi Uniti, in questa benedetta occasione, saluto tutti i membri delle nostre Forze Armate, i servizi di sicurezza e i giovani in servizio nazionale e di riserva. Siamo orgogliosi della loro lealtà, del loro impegno e della loro volontà di servire il Paese, fino al martirio.

Colgo inoltre l’occasione per rinnovare la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per mio fratello, il Presidente Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Comandante Supremo delle Forze Armate. Per quasi 45 anni, ha guidato le nostre Forze Armate nel cuore e nella mente. L’eccezionale livello raggiunto dalle nostre Forze Armate è il frutto della sua visione, della sua pianificazione e della sua instancabile supervisione sul campo dell’implementazione, dell’addestramento e dello sviluppo.

Le sue iniziative per i nostri eroi caduti – come l’istituzione di Wahat Al Karama, del Monumento ai Martiri e dell’Ufficio per gli Affari delle Famiglie dei Martiri – sono una testimonianza del legame unico e dell’amore reciproco tra la leadership e il popolo. Queste iniziative garantiscono che la nostra nazione onori i sacrifici dei suoi martiri, ne mantenga viva la memoria e li consideri modelli di coraggio e dedizione per le generazioni future.

Prego Allah Onnipotente di benedire gli sforzi del nostro Presidente e dei suoi colleghi Membri del Consiglio Supremo, i Governatori degli Emirati. Che Allah protegga il nostro Paese, mantenga la nostra sicurezza e prosperità e ci conceda la forza di continuare a far crescere la nostra amata nazione.