Oggetto: Passerini Landi, sabato 3 maggio “Dialogo attorno ai libri” con gli

autori Federica Falzone, Filippo Martinelli Boneschi e Danilo Bazzano

Si terrà sabato 3 maggio alle ore 17, presso il salone monumentale della biblioteca

Passerini Landi, il dialogo a partire dalle pagine dei libri “Ventisei giri di luna”

(Oligo editore, 2025) di Federica Falzone e “Però ti vedo bene” (La nave di Teseo,

2024) di Danilo Bazzano e Filippo Martinelli Boneschi. A moderare l’incontro Anna

Salerno e Gloria Leppini, content creator, insegnante, volto e voce dell’Associazione

italiana sclerosi multipla. Dopo il racconto autobiografico “Qualsiasi cosa accada, tu

scrivi”, Federica Falzone intreccia le sue parole per un romanzo che parla di amore,

amicizia, creatività, forza e fragilità. Alcuni incontri servono a farci capire di essere

nella direzione giusta o a farci cambiare rotta? Emma e i personaggi di “Ventisei giri

di luna” scoprono il ruolo delle relazioni, del tempo, dei sogni anche in presenza di

scomodi ingombranti tasselli. Federica Falzone è una psicologa clinica, lavora dal

2019 presso la Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini di Piacenza e si occupa

di sostegno psicologico e di formazione. È autrice di articoli a scopo divulgativo,

racconti e romanzi. Scrive su http://www.federicafalzone.it. I protagonisti del libro di

Bazzano e Boneschi invece, rispondendo ad alcune domande volte a indagare le

reazioni al momento della diagnosi, le difficoltà quotidiane, le aspettative e i timori

per l’avvenire, raccontano come è cambiata la loro vita e in che modo la malattia ha

inciso sul loro benessere e sul loro futuro. Chi soffre di sclerosi multipla non

combatte solo una lunga ed estenuante battaglia contro la malattia, con tutto il portato

di dolore, disabilità, fatica e paura che essa comporta, ma anche contro lo stigma

dell’invisibilità: perché le piccole grandi sfide di tutti i giorni possono sembrare

ancora più grandi quando, agli occhi degli altri, il paziente appare perfettamente sano,

e perciò ancora più isolato e confinato nel suo dolore. Per fortuna, ci sono

associazioni, medici e pazienti che lottano con tutte le loro forze per abbattere questo

muro di indifferenza. È il senso di questo libro, scritto a quattro mani da un neurologo

di fama, il professor Martinelli Boneschi, che alla sclerosi multipla ha dedicato la sua

vita professionale, e da un paziente, Danilo Bazzano, che la malattia la sperimenta

sulla sua pelle e la condivide con ironia e leggerezza sulle sue pagine social. Il

risultato è un mosaico di racconti, di vite vissute, di piccole e grandi conquiste. Tutti

si raccontano: l’insegnante e l’attrice, la modella e lo scrittore, giovani studenti e

