CONTIENE FOTO# ROMA – OSTIENE E GARBATELLA, NEL MIRINO DEI CARABINIERI. UNA PERSONA DENUNCIATA E UNA PERSONA MULTATA AL CODICE DELLA STRADA.

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – OSTIENE E GARBATELLA, NEL MIRINO DEI CARABINIERI.

UNA PERSONA DENUNCIATA E UNA PERSONA MULTATA AL CODICE DELLA STRADA.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, con il supporto di

altri militari della Compagnia Roma Eur e del Nucleo Carabinieri Cinofili di

Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo

del territorio nei quartieri Ostiense e Garbatella, finalizzato alla

prevenzione e al contrasto dei reati in genere, nonché nei pressi dei locali

notturni, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott.

Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel particolare, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino romeno di 36

anni, poiché gravemente indiziato del reato di tentato furto, in quanto, ha

tentato di portar via il telefono di una persona che camminava a piedi in

strada, ma è stato scoperto stesso dalla vittima che chiesto aiuto ai

militari che lo hanno immediatamente bloccato.

Durante le verifiche antidroga, tre persone sono state sanzionate in via

amministrativa e segnalate al Prefetto, poiché trovate in possesso di

modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Complessivamente i Carabinieri hanno identificato 90 persone, controllato 40

veicoli e posto in essere diversi posti di controllo, dove il conducente di

un veicolo è stato multato al codice della strada, poiché sprovvisto della

prevista copertura assicurativa.

