Cs – Roma: Mattia (Pd), da Rete studenti Medi monito per Regione

Roma: Mattia (Pd), da Rete studenti Medi monito per Regione

Lazio maglia nera in Italia per morti su lavoro. Rocca ripristini fondi su

sicurezza

“Esprimo il mio sostegno all’iniziativa della Rete degli Studenti Medi che

hanno intitolato le strade a chi ha perso la vita sul lavoro. Un gesto,

quello del ricordo, encomiabile e un monito fondamentale, visto che viviamo

in un Paese dalla ‘memoria corta’, governato da una destra che percepisce

la memoria storica non come un valore ma come un elemento quasi

disturbante, scomodo. Perché chi ricorda il sacrificio per le conquiste di

diritti e democrazia, non accetta di retrocedere. E noi non dobbiamo

retrocedere, nemmeno di un millimetro, soprattutto nel Lazio, regione

maglia nera in Italia per morti sul lavoro ma dove, nonostante questo

triste primato, la Giunta Rocca nell’ultimo bilancio ha tagliato i fondi

regionali per la legge regionale 11/2022 per la promozione della salute e

della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo e lasciato

inapplicate tutte le norme per la prevenzione, basandosi solo sulle risorse

Inail. In vista del 1 maggio non servono frasi di circostanza: l’unico

annuncio sensato da parte della Giunta Rocca sarebbe il ripristino dei

fondi regionali per la sicurezza sul lavoro”.

Roma, 30 aprile 2025