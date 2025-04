Invito Conferenza Stampa – 7 maggio ore 11.00

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Un investimento per il futuro delle imprese e per la sicurezza dei lavoratori

ANCE Pesaro Urbino è lieta di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “La formazione sulla sicurezza non è mai tempo perso”, un progetto che nasce dalla consapevolezza che questo tempo rappresenta un investimento concreto per la tutela delle persone e per la crescita sostenibile delle imprese.

📅 Data: 7 maggio

🕒 Ora: 11.00

📍 Luogo: Confindustria Pesaro Urbino – Palazzo Ciacchi – Via Cattaneo 34 – Pesaro

Vi preghiamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione, cordialmente

Beatrice Borghi

Dott.ssa Beatrice Borghi

Comunicazione – Comitato Cultura – Confindustria Job

Palazzo Ciacchi – Via Cattaneo 34 – 61121 Pesaro