Spagna, blackout nazionale: dichiarato lo stato di emergenza

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

La Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di un blackout di vasta portata che ha colpito ampie aree del paese. A riportarlo è l’agenzia Reuters, citando fonti del Ministero dell’Interno spagnolo.

Il blackout, che ha lasciato senza corrente milioni di cittadini, ha spinto diverse regioni a chiedere l’intervento urgente del governo centrale. Madrid, l’Andalusia e l’Estremadura sono state tra le prime a richiedere formalmente assistenza per far fronte alla crisi energetica.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno, lo stato di emergenza verrà applicato nelle regioni che lo richiederanno esplicitamente. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la fornitura di energia elettrica e per garantire i servizi essenziali nelle aree colpite.

Al momento, non sono ancora chiare le cause precise dell’interruzione di corrente, né la durata prevista per il pieno ripristino dell’energia. Le autorità spagnole hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le origini dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

La situazione ha già avuto ripercussioni sulla mobilità urbana, con interruzioni del servizio ferroviario e problemi al traffico stradale in diverse città. Ospedali e strutture critiche sono passati all’alimentazione di emergenza per garantire la continuità dei servizi.

Il governo ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità locali mentre si procede al ripristino delle infrastrutture elettriche.