SICUREZZA LAVORO. ROTONDI: SODDISFATTI DI PARTECIPAZIONE CNEL A GIORNATA MONDIALE OIL

“Siamo soddisfatti che il CNEL abbia direttamente partecipato alla Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, indetta dall’OIL e dedicata quest’anno al tema degli impatti dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione. Il CNEL intende imprimere sensibilità istituzionale su un tema tanto importante quanto complesso, in particolare attraverso l’Osservatorio permanente sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, che si è insediato lo scorso 16 gennaio e che è operativo sia sul piano del raccordo istituzionale nazionale sia sul piano internazionale. Il confronto con quanto si sta realizzando in materia in altri paesi di tutto il mondo ci permette di allargare lo sguardo oltre il nostro punto di osservazione, per ampliare le riflessioni e il set informativo a disposizione dei nostri lavori”. Lo ha dichiarato il consigliere CNEL Francesco Rotondi, al termine dei lavori del global event organizzato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

