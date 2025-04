(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Senso unico in via Episcopio e nuove regole di marcia nell’area di piazza Risorgimento

Benevento, 28 aprile 2025 – Viste le numerose segnalazioni pervenute circa l’indifferibile necessità di istituire un senso unico di marcia in via Episcopio a causa dei disagi determinati dal doppio senso finora vigente, con apposita ordinanza è stato istituito il senso unico di marcia in via Episcopio con transito dei veicoli ammesso nella sola direzione a scendere verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia.

Inoltre, considerato che da qualche tempo Confindustria e Ance si sono trasferiti presso il fabbricato di piazza Risorgimento già sede della Banca d’Italia e che è stata ravvisata la conseguente necessità di adottare opportuni provvedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità e la gestione del traffico, con apposita ordinanza:

– è stato istituito il senso unico di marcia in piazza Risorgimento nell’area antistante la nuova sede di Confindustria e Ance con circolazione dei veicoli ammessa nella sola direzione del 2° ingresso dal Viale Mellusi fino all’innesto su piazza Risorgimento e via Nicola Sala;

– è stato istituito il senso unico di marcia lungo la stradina adiacente il passo carrabile aut. n. 957/2023 e corrispondente al 1° ingresso dal viale Mellusi con circolazione dei veicoli ammessa nella sola direzione di uscita sul viale Mellusi con senso vietato e divieto di accesso in uscita verso piazza Risorgimento la via Nicola da Monteforte;

– è stata istituita un’area di sosta riservata ai veicoli del personale ed eventualmente degli utenti autorizzati di Confindustria e Ance;

– è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta all’interno di tutta l’area di piazza Risorgimento antistante la nuova sede di Confindustria e Ance, incluso le stradine di ingresso dal viale Mellusi ad eccezione degli spazi destinati ad area di sosta riservata ai veicoli del personale ed eventualmente degli utenti autorizzati di Confindustria e Ance;

– è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in piazza Risorgimento – lato via Nicola da Monteforte lungo gli spazi antistanti gli ingressi all’area di piazza Risorgimento antistante la nuova sede di Confindustria e Ance.

Le due ordinanze diventeranno operative nei prossimi giorni, appena si sarà proceduto all’installazione dell’apposita segnaletica.