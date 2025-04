CONTIENE FOTO# ROMA – PROSEGUONO I CONTROLLI A TUTELA DEI PELLEGRINI E TURISTI CHE FINISCONO NEL MIRINO DEI BORSEGGIATORI. CARABINIERI INTENSIFICANO I CONTROLLI E ARRESTANO ALTRE 6 PERSONE.

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

ROMA – PROSEGUONO I CONTROLLI A TUTELA DEI PELLEGRINI E TURISTI CHE

FINISCONO NEL MIRINO DEI BORSEGGIATORI.

CARABINIERI INTENSIFICANO I CONTROLLI E ARRESTANO ALTRE 6 PERSONE.

ROMA – Prosegue il rafforzamento dei servizi di controllo per garantire la

sicurezza per contrastare i reati contro il patrimonio, nello specifico

furti e borseggi nei luoghi di maggiore afflusso, presso le fermate

metropolitane e bus, e a bordo dei mezzi pubblici, lungo le vie di afflusso

dei fedeli in tutte le direttrici che conducono al Vaticano e a Santa Maria

Maggiore.

In questo contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel fine

settimana hanno arrestato altre 6 persone.

Nello specifico, un cittadino italiano di 42 anni è stato arrestato dai

Carabinieri della Stazione Roma Macao, poiché sorpreso alla fermata

metropolitana Barberini, mentre portava via il portafogli ad un turista

colombiano.

Nella tratta metropolitana Ottaviano – Flaminia, i Carabinieri della

Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno sorpreso e arrestato due cittadini

romeni di 49 e 41 anni entrambi con precedenti, poiché stavano per portar

via il portafogli di un cittadino filippino che non si era accorto di nulla.

Stessa sorte, poco dopo, per due cittadine di origini bosniache di 12 e 26

anni, arrestate dai Carabinieri Roma Trionfale, poiché sorprese in piazza

Trevi mentre tentavano di portar via un portafogli ad una turista indiana.

Infine, in lungotevere Raffaello, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di

Roma hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, che insieme ad

altre due persone riuscite a scappare, poco prima in piazza Trilussa si era

impossessato di un iPhone, che alla vista dei militari per impedire il

recupero ha lanciato nelle acque del fiume Tevere.

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli

arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

