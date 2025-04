CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE SAN PAOLO, UNA PERSONA DENUNCIATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. SANZIONATA UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE CON UNA MULTA DA 3.000 EURO.

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE SAN PAOLO, UNA PERSONA

DENUNCIATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.

SANZIONATA UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE CON UNA MULTA DA 3.000 EURO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, con il supporto degli

altri militari della Compagnia Carabinieri Roma Eur, e dei Carabinieri del

Nas di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del

territorio nel quartiere San Paolo, finalizzato alla prevenzione e al

contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree urbane di

periferia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma,

dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, i militari della Stazione di Roma San Sebastiano hanno

denunciato un cittadino indiano, poiché gravemente indiziato di

ricettazione, in quanto è stato fermato a bordo di un ciclomotore con un

casco di una nota società di noleggio.

Successivamente, i Carabinieri del NAS di Roma hanno sanzionato con una

multa da 3000 euro il titolare di un’attività commerciale per la mancata

attuazione delle procedure di autocontrollo e per aver riscontrato carenze

igienico sanitarie.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 84 persone, controllato

36 veicoli e effettuato diversi posti di controllo, dove un’automobilista è

stato multato.

270425

