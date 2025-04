Campionati Europei Under 23 – Trionfo di Giulia Amore nel fioretto a Tallinn! Medaglie di bronzo nella sciabola per Benedetta Fusetti e Manuela Spica

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 EUROPEI UNDER 23 – TRIONFA GIULIA AMORE, È D’ORO NEL FIORETTO FEMMINILE!

PER L’ITALIA ANCHE DUE BRONZI GRIFFATI DALLE SCIABOLATRICI BENEDETTA

FUSETTI E MANUELA SPICA NELLA 1^ GIORNATA DI TALLINN

TALLINN – Giulia Amore è campionessa d’Europa Under 23 di fioretto

femminile nel giorno in cui l’Italia festeggia anche due medaglie di

bronzo, firmate dalle sciabolatrici Benedetta Fusetti e Manuela Spica.

Suona subito l’Inno di Mameli, dunque, nella giornata inaugurale dei

Campionati Europei Under 23 di Tallinn. E la Capitale estone si conferma

ancora d’oro per la fiorettista romana delle Fiamme Oro, che nella

stessa città conquistò due anni fa il titolo continentale della

categoria Giovani. Hanno chiuso inoltre ad un passo dal podio Carlotta

Ferrari nel fioretto, Michela Landi e Carlotta Fusetti nella sciabola

mentre Enrico Piatti è stato il miglior azzurro nella spada maschile

concludendo al 12° posto.

GIULIA D’ORO

Decisa a migliorare il bronzo degli Europei Under 23 dello scorso anno

ad Antalya, Giulia Amore, dopo un girone da cinque vittorie e una

sconfitta, ha debuttato nel tabellone da 32 con il successo

sull’ungherese Marosi per 15-12, mentre negli ottavi di finale ha

superato 15-9 l’ucraina Petrova. L’azzurra ha poi centrato la certezza

medaglia grazie al successo con il punteggio di 15-9 nei quarti sulla

polacca Nowakowska. La romana classe 2003 ha proseguito la sua marcia

trionfale con un netto 15-7 in semifinale sulla svedese Schreiber,

staccando così il pass per la finale. La giornata perfetta di Giulia

Amore si è poi conclusa con la vittoria per 15-10 sull’ucraina Olga

Sopit e la conquista del suo primo titolo continentale tra le Under 23.

Si è fermata ad un passo dal podio Carlotta Ferrari. La portacolori del

Centro Sportivo Aeronautica Militare è stata battuta nei quarti dalla

francese Nayl concludendo in 5^ posizione una prova importante. Decima

posizione invece per Aurora Grandis e 19^ di Irene Bertini.

SCIABOLATRICI PROTAGONISTE

Doppia medaglia per l’Italia della sciabola femminile. Benedetta Fusetti

e Manuela Spica hanno superato nel turno delle 32 – rispettivamente –

l’ucraina Morenets-Kubanska (15-8) e la bulgara Neikova (15-12). La

prova delle due italiane è proseguita con le vittorie negli ottavi di

finale di Benetta su un’altra bulgara, Ivanova (15-12), e di Manuela

sulla polacca Cieslar (15-11). Le due sciabolatrici del Gruppo Scherma

Fiamme Gialle hanno conquistato il podio grazie al 15-12 di Benedetta

Fusetti sull’ucraina Bondar e al 15-7 di Manuela Spica nel derby

tricolore contro l’altra Fusetti, Carlotta (sorella di Benedetta). In

semifinale lo stop per entrambe contro due francesi: Benedetta Fusetti,

che bissa il podio di Antalya 2024 dove era giunta seconda, è stata

battuta 15-14 dalla Mouroux (poi vincitrice) mentre Manuela Spica ha

ceduto 15-13 alla Tori. Due bronzi, comunque, di grande prestigio e che

rafforzano una prova maiuscola delle sciabolatrici azzurre, tutte e

quattro tra le “top 8” dell’Europeo.

Stop nei quarti di finale sia per Michela Landi che per la già citata

Carlotta Fusetti, che hanno chiuso ai piedi del podio. La campana del

Centro Sportivo Esercito ha chiuso 7^ mentre la padovana del Gruppo

Scherma Fiamme Gialle 8^.

GLI SPADISTI

Nella spada maschile è stato Enrico Piatti il migliore degli azzurri,

fermatosi agli ottavi di finale. L’atleta dell’Aeronautica Militare ha

conquistato i successi prima contro il ceco Frank 15-11 e poi, nel

tabellone da 32, in uno sfortunato derby azzurro con Simone Mencarelli

per 15-13. L’aviere piemontese ha poi perso contro lo svedese Kelly con

il punteggio di 15-14, chiudendo 12°. A seguire, 19° Simone Mencarelli,

34° il campione uscente Filippo Armaleo e 68° Nicolò Del Contrasto.

LA 2^ GIORNATA

Domani la seconda giornata di gare agli Europei Under 23 di Tallinn con

le ultime tre prove individuali. Spazio per la spada femminile con Gaia

Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vera Perini. Nel fioretto

maschile in pedana Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Giulio

Lombardi e Tommaso Martini. Infine la sciabola maschile con Cosimo

Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Antonio Tallarico.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 FIORETTO FEMMINILE – TALLINN (ESTONIA), 24

APRILE 2025

Qui i risultati [1]

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SCIABOLA FEMMINILE – TALLINN (ESTONIA), 24

APRILE 2025

Qui i risultati [2]

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SPADA MASCHILE – TALLINN (ESTONIA), 24

APRILE 2025

Qui i risultati [3] —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [4]

Links:

——

[1]

[2]

https://www.fencingtimelive.com/pools/scores/99405E06D4C340A8B3E5CABB5DBCC6A0/E8292EF5A4884DD7BAE88E8656E31AFC

[3]

https://www.fencingtimelive.com/pools/scores/7DAACA583E054D1289F302C69064FCB6/D36CED2A604B4EBDB321C54661D1ED6F

[4] http://www.federscherma.it