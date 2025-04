TREVISO IN ROSA VERSO UN 4 MAGGIO DI FESTA E SOLIDARIETÀ: QUASI 9 MILA ISCRITTE, VIGILIA DI EVENTI IN CITTÀ | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 COMUNICATO STAMPA

TREVISO IN ROSA VERSO UN 4 MAGGIO

DI FESTA E SOLIDARIETÀ: QUASI 9 MILA

ISCRITTE, VIGILIA DI EVENTI IN CITTÀ

Inizia il conto alla rovescia per l’attesa manifestazione al femminile

promossa da Trevisatletica e Corritreviso con il patrocinio della LILT.

Sabato 3 maggio, alla Loggia di Palazzo dei Trecento, grazie alla

collaborazione di VIU (Veneto Imprese Unite), Tiramisù in Rosa con Lady

Chef e i vini di Casa Paladin. Poi, alla sera, la sfilata della Forza in

Passerella al Teatro Comunale “Mario Del Monaco”. Iscrizioni aperte

sino a domenica 27 aprile: si punta a quota 10 mila. Ieri sera, al BHR

Treviso Hotel, la presentazione ufficiale

Treviso, 24 aprile 2025 – Treviso è la città delle donne. Una magia che si rinnova

dal 2015, l’anno del debutto – già in bello stile – di una manifestazione

esclusivamente al femminile che, stagione dopo stagione, sta riscrivendo la storia

degli eventi in rosa.

Dopo aver richiamato al via 81.984 donne nell’arco di nove edizioni in

presenza, Treviso in Rosa è pronta a tornare, domenica 4 maggio, per riempire

la città di sorrisi, applausi e voglia di stare insieme. I numeri sono da brividi: ad oggi

le iscritte all’edizione numero 11 sono ben 8.767. Un dato ancora parziale perché

alla chiusura ufficiale delle iscrizioni, prevista per domenica 27 aprile, manca ancora

qualche giorno. La prospettiva è quella di raggiungere e magari superare, anche

quest’anno, quota 10.000. Un traguardo da sogno per un evento a partecipazione

esclusivamente femminile, ma che per Treviso in Rosa non sarebbe una novità.

Organizzata dalle società sportive Trevisatletica e Corritreviso, in partnership

con la sezione trevigiana della LILT, la Lega italiana contro i tumori, Treviso in

Rosa si conferma appuntamento atteso non solo dalle donne di Marca: le iscritte,

infatti, arrivano da nove regioni e 27 province. Domenica 4 maggio saranno al

via donne di tutte le età: tra le iscritte figurano anche sei novantenni (a partire

dalle 96enni Lina e Giovanna, classe 1928), 49 ottantenni e tantissime giovani.

Tanto giovani che in qualche caso il pettorale sarà appuntato sul passeggino spinto

da mamma e nonne e la maglietta rosa, troppo grande per essere indossata,

resterà un ricordo da custodire per gli anni a venire. Eventi anche alla vigilia, sabato

3 maggio, con il Tiramisù in Rosa e la sfilata della Forza in Passerella al teatro

comunale.

LA PRESENTAZIONE – “Ogni anno Treviso in Rosa ci sorprende sempre di più – ha

commentato il presidente dell’ASD Corritreviso, Enrico Caldato, nel corso della

presentazione ufficiale ieri sera al BHR Treviso Hotel, accompagnato da Filippo

Bellin, in rappresentanza di Trevisatletica -. Siamo partiti dalle 1.640 iscritte nel

2015 per arrivare stabilmente a quota diecimila. Ringraziamo la città, che ha ormai

adottato Treviso in Rosa, e vorrei spendere una parola anche per i nostri fantastici

volontari: una trentina di essi sta già lavorando, ogni sera, per confezionare i

diecimila kit di partecipazione, ma il giorno dell’evento saliranno a 150 e oltre. Una

forza propulsiva insostituibile”. “Treviso in Rosa è una grande opportunità per la

città – le parole di Nicoletta Piovesan, presidente di VIU (Veneto Imprese Unite),

associazione che è partner dell’organizzazione nell’allestimento degli eventi

collaterali –. Abbiamo così pensato al Tiramisù in Rosa e coinvolto Casa Paladin con i

suoi vini. Il commercio di Treviso è orgoglioso di esserci e sostenere Treviso in

Rosa”. “E’ un grande onore essere al fianco di Treviso in Rosa – ha aggiunto

Michela Bardi, presidente dell’associazione La Forza in Passerella, accompagnata

dalla vice Doris Feltrin e da Matteo Geretto, responsabile comunicazione e

sviluppo dell’Ospedale Giovanni XXIII di Monastier -. Io ho incontrato la malattia

sette anni fa e mi sono chiesta cosa mi è mancato in quel momento. Ecco, la

risposta è stata che mi è mancato qualcuno con cui condividere la mia situazione.

Con la Forza in Passerella siamo partite nel 2020 e ormai siamo arrivate a dieci

sfilate, arrivando persino in Sicilia. A Treviso porteremo in passerella 53 donne.

Siamo cariche, non vediamo l’ora che arrivi il 3 maggio. Poi, la mattina dopo,

saremo al via di Treviso In Rosa”. Alla presentazione di Treviso in Rosa è

intervenuta anche il questore di Treviso, Alessandra Simone: “E’ bellissimo essere

qui, dove tante donne correranno per solidarietà. La Polizia di Stato sarà presente a

Treviso in Rosa con il camper ‘Questo non è amore’. Parliamo del tunnel della

malattia, ma c’è anche il tunnel della violenza di genere. Nell’uno e nell’altro caso,

la condivisione è fondamentale. Il messaggio è che si può uscire dalla malattia e

anche dalla violenza di genere. Insieme ce la possiamo fare. Le donne dimostrano

che l’unione fa la forza”. Come dalla prima edizione, Treviso in Rosa ha il patrocinio

della LILT di Treviso. “E’ un evento che porta con sé tanti messaggi. E quello della

prevenzione è fondamentale – ha commentato la presidente Nelly Mantovani -.

Tra i servizi resi della LILT c’è il trasporto gratuito dei pazienti oncologici verso i

luoghi di cura. Nel 2024 abbiamo trasportato 613 pazienti verso 20 ospedali,

effettuando oltre 5 mila viaggi e percorrendo 477 mila chilometri. Abbiamo

disposizione 32 mezzi, ma non bastano. A Treviso in Rosa abbiamo chiesto, per la

terza volta, la donazione di un mezzo per il trasporto dei malati. Non ci siamo mai

fermati, neppure durante la pandemia, e l’apporto di nuovi mezzi è fondamentale ”.

Ha concluso gli interventi il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera: “Treviso in

Rosa ha una grande organizzazione, che si mette al servizio della LILT e ogni anno

riesce a coinvolgere 10 mila partecipanti. Le donne hanno una grande forza, nella

malattia e nella guarigione, e questa è anche la forza di Treviso in Rosa, che, in

occasione dell’edizione 2025, supererà con il totale delle partecipanti, la

popolazione dell’intera città. Un dato molto significativo per sottolineare la rilevanza

dell’evento”.

VIGILIA IN PASSERELLA – Un percorso tutto al femminile (questo sì, però, aperto

anche agli uomini), sabato 3 maggio, giornata di vigilia di Treviso in Rosa,

abbinerà il dolce al cucchiaio più famoso al mondo e l’originale progetto di bellezza

della Forza in Passerella. Dalle 17, alla Loggia di Palazzo dei Trecento, grazie a VIU

(Veneto Imprese Unite), realtà che dal 2020 riunisce commercianti, artigiani,

piccoli imprenditori e professionisti del centro storico, e all’associazione Tiramisù

di Treviso, andrà in scena l’edizione inaugurale del Tiramisù in Rosa. Il dessert

per antonomasia della città di Treviso, rivisitato da Moralberti e servito dalle

cuoche di Lady Chef, diventerà il protagonista del pomeriggio: un trionfo di gusto

che si sposerà alla perfezione con i vini di Casa Paladin, offrendo un connubio da

non perdere. Poi, dalle 20.30, nella cornice del teatro comunale “Mario Del

Monaco”, la sfilata delle splendide donne della Forza in Passerella. Un’iniziativa

di solidarietà, sensibilizzazione, rinascita, nata con lo scopo di offrire uno spazio di

condivisione a supporto di pazienti oncologiche: donne dai 30 ai 78 anni unite dallo

slogan “insieme è più facile, ma anche più bello”. Il prologo – imperdibile – della

grande domenica di Treviso in Rosa.

IL ROSA CHE FA GRUPPO – Treviso in Rosa è anche la passerella di tante realtà

femminili che hanno scelto l’evento del 4 maggio per una partecipazione di

gruppo: ad oggi, sono ben 105 le squadre iscritte. Gli assessori Gloria

Sernagiotto e Rosanna Vettoretti guideranno il gruppo

#DonneFuoriDalComune, in rappresentanza del Comune di Treviso. C’è il

gruppo della LILT, un plotone di quasi 700 donne. Non mancherà anche

quest’anno il team della Polizia di Stato, guidato dal questore Alessandra

Simone. Si sono iscritte palestre, aziende, gruppi parrocchiali, corsi di

cammino, yoga, pilates e zumba. C’è il gruppo del Pronto Soccorso di

Treviso, dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Treviso e dell’Auser

Il Faro. Ci sono scuole, come l’istituto Canossiano, la Stefanini e gli insegnanti

della Martini di Treviso, la Casteller di Paese, oltre ad una rappresentanza

dell’università Ca’ Foscari di Venezia. C’è il gruppo delle donne (giornaliste e non

solo) di Antenna Tre. Oltre cento donne del gruppo “Camminare è

prevenzione” arriveranno invece da Marcon (Venezia). E poi le aziende:

correranno e cammineranno anche i team di CentroMarca Banca, del gruppo

Vega Maxì, di Nordauto, di Dental Coop, di Labomar, di Lagardère Travel

Retail. Ad aprire il fiume rosa, le pattinatrici della società Future Inline. Da

segnalare inoltre la partecipazione di Silvia Furlani, la 65enne podista friulana, da

30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo

messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia: partirà in anticipo, come

sempre, con il suo passo lento e sofferto. Ma anche quest’anno non ha voluto

mancare.

IL PERCORSO – La partenza di Treviso in rosa avverrà alle 9.30 da viale

Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura. Lo start sarà unico, mentre i percorsi,

interamente in centro storico, saranno due. Le distanze? 4 e 7 km. Il tracciato

toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico: dalla Pescheria a Piazza San

Leonardo, da Piazza Duomo a Piazza dei Signori, da Piazza San Vito a

Riviera Santa Margherita. L’ultimo tratto del percorso sarà sopra le mura.

Traguardo in prossimità del Bastione San Marco, dove sarà posizionato il ristoro

finale. Qui la festa proseguirà a oltranza, animata dai deejay di Radio Company

(media partner radiofonico ufficiale di Treviso in Rosa 2025), dalle lezioni di Zumba

Fitness di Gloria Tasca e dell’associazione Sport&Dance e dai tanti espositori

presenti nel village dell’evento. Ballo anche in Borgo Cavour, dove ci si divertirà

con la musica di Michele Patatti Dj. Strada facendo, dopo il successo dell’edizione

2024, non mancherà la BUB (BeFolky Upupa Band), una street band itinerante

composta da giovani musicisti accomunati dalla passione per la musica e gli

strumenti a fiato. E poi la travolgente simpatia di “G”, la ragazza sui trampoli, tutta

vestita di rosa.

ISCRIZIONI SINO AL 27 APRILE – Le iscrizioni a Treviso in Rosa rimarranno aperte

sino a domenica 27 aprile, utilizzando anche i quasi 70 punti di raccolta attivi