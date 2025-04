(ARC) Baseball: Scoccimarro, orgogliosi per Junior Alpina Trieste in serie A

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

italiane che investono di pi? sullo sport, sull’ammodernamento e

l’efficientamento degli impianti e sulla crescita dei giovani

talenti. Con grande convinzione saremo al fianco della Junior

Alpina che, dopo otto anni, ha riconquistato la massima serie in

una disciplina come il baseball che a Trieste ha mosso i suoi

primi passi addirittura nel primo dopo guerra. Siamo orgogliosi

di avere un’altra squadra della citt? ai vertici dello sport

italiano. L’auspicio ? che sia solo l’inizio di un’avventura

ricca di soddisfazioni”.

Lo ha affermato l’assessore alla Difesa dell’ambiente e

all’Energia Fabio Scoccimarro che oggi ha partecipato alla

presentazione ufficiale della Junior Alpina.

Portando i saluti del governatore Fedriga e del vicegovernatore e

assessore allo sport Mario Anzil, Scoccimarro ha ricordato

l’attenzione che l’Amministrazione regionale continua ad avere

per ogni movimento sportivo.

“Con il brand Io sono Fvg – ha sottolineato l’esponente della

Giunta – siamo vicini alle migliori realt? professionistiche ma

anche alle tante manifestazioni e iniziative amatoriali che

vengono realizzate sul nostro territorio, dimostrazione di una

straordinaria vitalit?”.

Inserita nel girone C, la Junior Alpina del presidente Pasqualino

“Lino” Izzo affronter? Rovigo, Padova, Verona, Buttrio e Rochi. A

conclusione della prima fase le prime due dei concentramenti B,

C, D ed F si scontreranno agi ottavi con le ultime due del

raggruppamento A per l’accesso ai quarti playoff, mentre le altre

saranno inserite nella poule salvezza.

Nel corso dell’evento ? stato rimarcato che solo pochi anni fa ?

stato riqualificato il diamante di Prosecco, un impianto oggi di

altissimo livello.

Questa struttura a breve ospiter? due importanti eventi:

l’Eurobaseball, il campionato europeo di baseball categoria under

15, dal 15-19 luglio e il XXV Torneo Internazionale che si terr?

dal 24 al 26 luglio e dal 31 luglio al 3 agosto, che vedr?

protagoniste le categorie under12, under 15 e fastpitch maschile.

