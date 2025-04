(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 UE, Barbera (Prc): “L’Europa del riarmo bocciata dalla Commissione JURI. Ora

si ritiri il folle Piano Rearm EU!”

“La bocciatura da parte della Commissione Affari Giuridici (JURI) del

Parlamento Europeo dell’uso dell’articolo 122 del Trattato sul

Funzionamento dell’Unione Europea per istituire il fondo “Safe” da 150

miliardi di euro segna un clamoroso stop alle politiche guerrafondaie della

presidente Ursula von der Leyen e di quanti sostengono la pericolosa deriva

bellicista dell’Unione Europea. Dietro la maschera della “sicurezza

comune”, il piano Rearm EU nasconde il vero volto di una Commissione sempre

più sottomessa agli interessi del complesso militare-industriale, intenta a

trascinare l’Europa verso una militarizzazione permanente e a sottrarre

risorse vitali alle politiche sociali, sanitarie, ambientali e del lavoro. La

forzatura giuridica proposta dalla Commissione, tentata attraverso l’art.

122 – previsto per emergenze come disastri naturali o crisi energetiche – è

stata giustamente respinta dalla Commissione JURI. Un atto politico

importante che smaschera l’arroganza e la pericolosità di chi vuole

trasformare l’UE in una macchina da guerra, zittendo il dibattito

democratico e bypassando il controllo degli Stati membri e dei popoli

europei. Ora chiediamo l’immediato ritiro del folle piano Rearm EU e del

fondo Safe, strumenti inaccettabili in un’Europa che si dice nata per

garantire la pace. In un momento storico segnato da crisi sociali,

ambientali ed economiche, è scandaloso che le priorità dell’Unione siano

armi, munizioni e spese militari invece che scuola, sanità, lavoro e

giustizia climatica. Rilanciamo l’appello a tutte le forze democratiche,

pacifiste e progressiste: mobilitiamoci contro la deriva bellicista

dell’UE! Un’altra Europa è possibile, fondata sulla solidarietà, sul

disarmo e sulla cooperazione tra i popoli”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.