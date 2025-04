Dl PA, Bonaldi (Pd): occasione mancata per il Governo, problemi restano irrisolti

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

irrisolti

“La fiducia posta oggi alla Camera sul decreto P.A. e il rigetto quasi

integrale degli emendamenti del Partito Democratico, come delle altre

opposizioni, è indice della incapacità di confronto e della mancanza di

visione del Governo in materia di Pubblica Amministrazione.

Di fronte a un quadro drammatico, con un verosimile turn over di un terzo

dei dipendenti pubblici entro il 2030, la scarsa attrattività del pubblico

impiego, specie negli Enti locali, ormai deprivati di tante

professionalità, l’assenza di meccanismi di valorizzazione della

contrattazione decentrata che incentivino realmente le risorse umane, la

totale assenza di un quadro di sviluppo coordinato, per accompagnare le

P.A. nella digitalizzazione, esigono un confronto costante per il bene del

Paese.

I cambiamenti epocali in atto richiederebbero degli ‘Stati Generali della

P.A.’ e un confronto serrato, sistematico, costante, accorato con le

rappresentanze sindacali e datoriali, gli Enti Locali, il mondo delle

imprese e tutte le forze politiche, per individuare insieme misure,

soluzioni, correttivi, strategie, orizzonti.

Nulla di tutto questo con il nuovo Decreto P.A., ennesima azione solitaria

e occasione mancata per il Governo, buona solo per qualche intervento

propagandistico che non affronta i veri problemi della Pubblica

Amministrazione, che restano irrisolti”.

Così Stefania Bonaldi, responsabile P.A. nella segreteria nazionale del

Partito Democratico.

Roma, 23 aprile 2025

