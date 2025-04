COMUNICATO STAMPA 23 APRILE – 25 APRILE 2025: 80°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE IL PROGRAMMA DELLE CERIMONIE

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

25 APRILE 2025: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE

IL PROGRAMMA DELLE CERIMONIE

Treviso, 23 aprile 2025

Venerdì 25 aprile ricorre l’80° Anniversario della Liberazione con un programma di cerimonie improntato al raccoglimento e al rispetto, vista la concomitanza con le giornate di lutto nazionale proclamate per la scomparsa di Papa Francesco.

Nel ricordo dei valori di Libertà, Democrazia e Pace tra i Popoli — ideali che fondano la nostra Repubblica — verrà reso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Le commemorazioni avranno inizio alle ore 8.45 a Canizzano, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di via Maleviste.

Alle ore 10.30, al Cimitero Comunale Maggiore saranno deposte le corone d’alloro al Mausoleo del Corpo dei Volontari della Libertà, al Sacrario ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale, al Campo del Tricolore e al Monumento ai Caduti dell’Arma Aeronautica. Seguirà, alle ore 11.30, in Piazza Indipendenza, la deposizione delle corone alle lapidi dei Partigiani e degli Internati Caduti.

Alle ore 11.45, sempre in Piazza Indipendenza, si terrà la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Treviso, a cura del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. A seguire, il discorso ufficiale del Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione di Treviso.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 27 aprile alle ore 9.30, con la Santa Messa e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Sant’Antonino.