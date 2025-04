(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 India: Perego, sentita vicinanza a popolo indiano per vile attacco terroristico

“Sentita vicinanza e solidarietà al popolo indiano, alle famiglie delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti nel vile attacco terroristico avvenuto oggi in Kashmir. Atti di tale brutalità non possono avere alcuna giustificazione e meritano una ferma e unanime condanna da parte dell’intera comunità internazionale”.

Lo scrive in una nota Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma