(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

FIUMICINO, MAIORINO (M5S): DA ANNI CI BATTIAMO CONTRO QUARTA PISTA, NOSTRO NO RESTA PERENTORIO

Roma, 22 apr. – “Il Movimento 5 Stelle a Fiumicino si batte da anni contro la realizzazione di una quarta pista nell’aeroporto Leonardo Da vinci, che andrebbe ad impattare sull’area protetta del litorale romano con l’ennesima colata di cemento. Il nostro no resta perentorio: Fiumicino è già vittima di un’angheria infrastrutturale con il dissennato progetto del porto crocieristico. L’idea di una nuova pista nel primo aeroporto italiano, con conseguenze ambientali tutt’altro che edificanti, non possiamo accettarla. E a quanto pare è una battaglia comune a tutte le opposizioni in Consiglio comunale. Tanto Rocca quanto Gualtieri dovrebbero trarne le conseguenze”. Così in una nota la senatrice M5s Alessandra Maiorino.

