(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 “COMUNICAZIONE INCONTRA”

SEMINARI FORMATIVI SUL MESTIERE DI COMUNICARE

APRILE-GIUGNO 2025

Torna “Comunicazione incontra”, la rassegna giunta quest’anno alla terza edizione e ideata dai corsi di studio in Scienze della comunicazione e Comunicazione, media digitali e giornalismo del Dipartimento di Studi Umanistici. Pensata come “estensione” didattica interdisciplinare e come spazio di approfondimento su temi e con metodi centrali per la formazione dei futuri comunicatori e delle future comunicatrici, la rassegna ospiterà anche quest’anno docenti ed esperti/e disciplinari, giornalisti/e e professionisti/e dell’informazione e della comunicazione a livello nazionale e internazionale.

«Siamo entusiasti dell’iniziativa – commenta Maria Vittoria Dell’Anna, docente di Linguistica italiana e presidente dei corsi di studio di area Comunicazione – e sull’onda di questo entusiasmo abbiamo già in cantiere la prossima edizione 2025-2026, così come alcune novità per il prossimo anno accademico, che presenteremo presto alle studentesse e agli studenti e al territorio tutto. Comunicare è un mestiere sempre più sofisticato e accompagnato, oggi, da crescenti responsabilità. Formarsi e restare aggiornati è più che mai imperativo e l’Università del Salento, con i suoi corsi di laurea triennale e magistrale e con iniziative come “Comunicazione incontra” continua a dare il suo contributo qualificato per consegnare alla società professionisti/e del comunicare sempre più attenti/e e capaci».

Il 18 marzo e il 17 aprile si sono già svolti due appuntamenti in anteprima, il primo intitolato “L’italiano giornalistico” con l’accademico della Crusca Riccardo Gualdo e il secondo “Dal Medimex al sogno, quando un territorio si riappropria del suo romanzo musicale” con il coordinatore artistico di Puglia Sounds-Medimex, Cesare Veronico.

Il prossimo seminario è in programma per giovedì 24 aprile dalle ore 15 nell’aula 9 dell’edificio Donato Valli, al civico 3 di viale Calasso a Lecce. Si intitola “Radio, sport e giornalismo culturale”: il docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi a UniSalento, Stefano Cristante dialogherà con Andrea Lombardinilo, docente di Sociologia dei processi culturali dell’Università di Roma Tre.

Dalle 10 alle 12 di lunedì 28 aprile, nell’aula Ed 1 dell’edificio ex Adisu di via Brenta, sempre a Lecce, si svolgerà l’incontro dal titolo “Contenuti, linguaggi, narrazioni: frammenti per una storia” che vedrà dialogare la presidente dei corsi di studio in Comunicazione e docente di Linguistica, Maria Vittoria Dell’Anna con il designer e presidente di Inarea Antonio Romano.

Nel pomeriggio del 28 aprile, dalle 15 alle 18, l’aula gradonata del Monastero degli Olivetani ospiterà l’incontro “La storia del MEI: trent’anni anni di musica indipendente in Italia” con Giordano Sangiorgi, ideatore e organizzatore del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Dialogherà con lui, il professore di Psicopedagogia della comunicazione musicale, Mimmo Pesare.

L’8 maggio, dalle 8:30 alle 11, nell’aula Ed 1 dell’edificio ex Adisu di via Brenta, il seminario “Costituzione e libertà d’informazione. Tra antiche tutele e nuovi pericoli” con l’emerito di Diritto costituzionale Aldo Loiodice, dell’Università di Bari. A moderare l’incontro il professore di Diritto pubblico, Michele Troisi.

Sempre l’8 maggio, dalle 10 alle 12 nell’aula Sp12 dello Sperimentale Tabacchi, l’incontro “Raccontare l’economia con un taglio europeo: l’esperienza di Voxeurop”. La docente di Giornalismo economico Manuela Mosca e il giornalista freelance Giorgio Michalopoulos, dottorando in Economia all’Università Federale di Minas Gerais di Belo Horizonte in Brasile, dialogheranno con Gian Paolo Accardo, cofondatore e direttore di Voxeurop.

Si intitola “Responsabilità, un principio di convivenza. Linguaggi, media, comunicazione” l’incontro che si terrà invece il 9 maggio dalle 14:30 alle 16:30, nella sala Grottesca del Rettorato, in Piazza Tancredi 7, organizzato in collaborazione con il Festival Treccani della lingua italiana. Docenti di Comunicazione e responsabili Treccani premieranno i podcast realizzati dalle studentesse e dagli studenti del corso di laurea magistrale in Comunicazione, media digitali, giornalismo.