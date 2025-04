(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

PASQUETTA: COLDIRETTI/IXE’, GITE FUORI PORTA PER 1 ITALIANO SU 2

Un italiano su due (50%) non rinuncia alla tradizionale gita fuori porta a Pasquetta, nonostante le incognite del meteo, e approfitta del Lunedì dell’Angelo per una passeggiata nel verde o un’escursione alla scoperta dei tesori nascosti del Belpaese. Ad affermarlo è un’indagine Coldiretti/Ixe’ sulle intenzioni degli italiani per il Lunedì dell’Angelo, che vedrà anche un 31% di cittadini restare a casa a rilassarsi, un 15% andare a casa di parenti e amici e un restante 4% che deciderà all’ultimo. Tra le mete più gettonate per il lunedì dell’Angelo ci sono le città d’arte, i laghi, il mare, ma soprattutto le aree verdi come parchi, oasi, riserve naturali e spazi all’aperto.

Una delle tradizioni più amate di Pasquetta è il picnic, che quest’anno saranno in molti a preparare con gli avanzi del pranzo di Pasqua, per cui sono stati spesi complessivamente 2,1 miliardi di euro., secondo Coldiretti. Tra le pietanze più gettonate, i classici salumi, formaggi, uova sode e grigliate.

Tutto esaurito negli agriturismi, con oltre mezzo milione di presenze, secondo le previsioni di Coldiretti/Terranostra. Molte delle aziende agrituristiche presenti in Italia si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica.