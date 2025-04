(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 ADDIO A PAPA FRANCESCO, “LO SPORT GENERA SPERANZA”

ROMA – La Federazione Italiana Scherma piange la scomparsa di Papa

Francesco, venuto a mancare questa mattina a 88 anni. Sportivo

autentico, è stato uno straordinario promotore dei Valori e

dell’importanza dello sport.

Come ricorda il Presidente federale Luigi Mazzone, “_resta un grande

onore, per tutta la famiglia della scherma italiana, l’invito del Santo

Padre – per il tramite del Dicastero per l’Evangelizzazione – al

Giubileo dello Sport. “Lo sport genera speranza”, il messaggio scelto da

Papa Francesco per l’Anno Giubilare, sarà per tutti noi un’ispirazione,

un faro, una missione_”, conclude il Presidente della FIS.

