LEGGE EQUO COMPENSO E CONSULTA – Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Lazio

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Regione Lazio, Bertucci: “Dignità professionale, garanzia di qualità dei lavori, ascolto: bene legge equo compenso e Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti”

“Era tra le mie priorità di questo mio mandato da consigliere regionale, ed è per questo che saluto con estrema soddisfazione il via libera della nostra Regione all’aggiornamento della legge sull’equo compenso e alla Consulta regionale dei Giovani imprenditori e professionisti. Ringrazio gli assessori Angelilli e Schiboni per il lavoro portato avanti in materia. Con il nuovo testo sull’equo compenso finalmente viene del tutto tutelata e valorizzata l’attività dei professionisti, garantendo lavori di alto livello e la garanzia della qualità delle prestazioni svolte. Un atto importante, che porta la Regione Lazio ad allinearsi alla normativa nazionale, per la quale è stato notevole il lavoro portato avanti dal Ministro Marina Calderone: tuteliamo i professionisti e li valorizziamo ulteriormente con la Consulta, un organo di raccordo e partecipazione tra le nuove generazioni e le istituzioni. Una ulteriore conferma di come questa amministrazione regionale sia attenta e vicina ad ogni comparto economico dei nostri territori, compresi gli ordini professionali, che oggi vedono certificato il loro valore”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.