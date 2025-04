Formazione e supporto per Caregiver di anziani fragili non autosufficienti

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 FORMAZIONE E SUPPORTO

per Caregiver di anziani

non autosufficienti fragili

Un corso per approfondire tematiche legate alla cura

dell’anziano fragile, con un approccio interdisciplinare.

Il corso sarà condotto da un team di esperti: Infermieri di Famiglia,

Assistente Sociale, Psicologo, Specialista, che offriranno

il loro supporto nelle diverse aree della cura dell’anziano.

VI ASPETTIAMO IL GIOVEDÌ

DALLE 10.30 ALLE 12.00

CASA DI COMUNITÀ

VIA GRADISCA, 16 – TRADATE

10 INCONTRI a partire dal 15 maggio

Il corso è gratuito fino ad esaurimento posti

Non è previsto che venga rilasciato un attestato di partecipazione

DATA DI INIZIO: 15 MAGGIO 2025

Programma nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia”

promossa e finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria

CALENDARIO INCONTRI

15 maggio 2025

Presentazione dei servizi

di ATS, ASST e territoriali

Coord. infermieristico*

e Assistente sociale*

26 giugno 2025

Prevenzione, igiene della persona

non autosufficiente, mobilizzazione

e prevenzione LDP

Infermieri di famiglia*

22 maggio 2025

L’anziano fragile

Geriatra*

3 luglio 2025

Neuropsicologia del

declino cognitivo

Psicologo*

29 maggio 2025

Fatti per essere in relazione

Psicologo*

5 giugno 2025

Complicanze del colpo di calore,

disidratazione, stipsi

Infermieri di famiglia*

12 giugno 2025

Emozioni: voce del corpo

Psicologo*

19 giugno 2025

Misure a supporto del Caregiver

Assistente Sociale La Casa di

Varese

10 luglio 2025

La promozione delle risorse

cognitive residue

Terapista occupazionale*

17 luglio 2025

La promozione delle risorse

motorie residue

Fisioterapista*

*Personale “Casa di Comunità” di Tradate

Programma nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia”

promossa e finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria