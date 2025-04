Comunicato Stampa del Consiglio dei ministri n. 124

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 124

18/04/2025

PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 18 APRILE 2025

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 18 aprile 2025, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

RIORGANIZZAZIONE DI MINISTERI

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell’Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che apporta modifiche all’organizzazione del Ministero della giustizia, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell’Organismo indipendente di valutazione e alla banca dati nazionale del DNA.

Il testo potenzia le strutture del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria mediante l’istituzione di due nuove direzioni generali dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del Corpo. Inoltre, aggiorna la distribuzione territoriale dei Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria, con la creazione di un nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise, con sede a Pescara e istituisce, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, una Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, con l’obiettivo di garantire l’efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che apporta modifiche all’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il testo modifica le modalità di nomina dei vice capi dell’Ufficio di gabinetto e dell’Ufficio legislativo e la pianta organica del personale di livello dirigenziale non generale degli Uffici di diretta collaborazione. Inoltre, modifica l’assetto dell’Ufficio di gabinetto e inserisce presso gli uffici di diretta collaborazione la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, inoltre, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Il testo tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

INFORMATIVE

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha svolto una informativa in relazione al fondo “per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” (“fondo investimenti”), istituito dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 875), con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l’anno 2027, 1.464 milioni di euro per l’anno 2028, 800 milioni di euro per l’anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

Al fine di assicurare il rispetto dei saldi di bilancio associati all’utilizzo nelle singole annualità delle risorse iscritte sul Fondo, sarà effettuata una ricognizione delle esigenze dei vari ministeri che consenta di procedere alla ripartizione entro il prossimo mese di luglio.

LEGGE BACCHELLI – ASSEGNO VITALIZIO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la concessione di un assegno vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli), in favore di Francesco Bruno, traduttore, scrittore e poeta.

SCIOGLIMENTI DI CONSIGLI COMUNALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha deliberato:

l’affidamento ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, della gestione del Comune di Casabona (Crotone), già sciolto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

l’affidamento ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, della gestione del Comune di Badolato (Catanzaro), già sciolto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, a seguito della riduzione dell’organo assembleare a meno della metà dei componenti in conseguenza delle dimissioni dei consiglieri;

l’affidamento ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, della gestione del Comune di Aprilia (Latina), già sciolto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

lo scioglimento del Consiglio comunale di Caserta e l’affidamento della gestione del Comune, per diciotto mesi, ad una Commissione straordinaria.

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali alla scrittrice Frances Elisabeth Narcissa Mayes, di nazionalità statunitense, nata a Fitzgerald (Georgia, Stati Uniti), ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

FABBISOGNI STANDARD

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, la “Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario”, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sullo schema di provvedimento si sono espresse positivamente la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri, ha deliberato:

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, la nomina a Consigliere di Stato, nell’ambito dell’aliquota dei posti riservati al Governo, ai sensi dell’articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, del Magistrato del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Giovanni Ardizzone;

su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, la limitazione, alla data del 23 aprile 2025, del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Marco Del Panta Ridolfi;

su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la nomina del generale di corpo d’armata del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, Marco Minicucci, a Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato cinque leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:

la legge della Regione Piemonte n. 1 del 27/02/2025, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”;

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3 del 04/03/2025, recante “Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate”;

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 04/03/2025, recante “Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell’ambito della subacquea lavorativa”;

la legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 26/02/2025, recante “Integrazione della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti)”;

la legge della Regione Veneto n. 2 del 5/03/2025, recante “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 18.56.