Comunicato – Fidenza Resiste: due giorni di musica, arte e memoria per celebrare la Liberazione

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 COMUNICATO STAMPAFidenza Resiste: due giorni di musica, arte e memoria per celebrare la Liberazione

Parma, 18 aprile 2025 – Il 25 e 26 aprile, Fidenza celebra la Festa della Liberazione con un programma ricco di eventi, musica e iniziative pensate per coinvolgere tutta la cittadinanza. Un’occasione per onorare la memoria, ma anche per vivere la piazza in modo partecipato, conviviale e festoso.

L’iniziativa, dal titolo “Fidenza Resiste”, è promossa da Confesercenti Parma, in collaborazione con FAB Bistrò, Birreria 81 e Cantina del Bugiardo, con il patrocinio del Comune di Fidenza.

Le celebrazioni prenderanno ufficialmente il via venerdì 25 aprile in piazza Garibaldi, alla presenza delle Istituzioni. A seguire, a partire dalle ore 11.00, si aprirà lo spazio dedicato alla musica e alla convivialità, con l’attivazione del punto ristoro e un fitto programma musicale.

Durante la giornata del 25 aprile si alterneranno sul palco:

DJ Paul Golini

la band Mé, Pék e Barba

e, in chiusura, Carlo e Malle alle ore 20.30

Nel pomeriggio, spazio anche alla creatività e all’espressione artistica con due laboratori per bambini e famiglie:

alle 15.30, “E questo è il fiore”, a cura di Rebecca di Little Book Club

alle 17.00, un laboratorio di pittura a cura di Pitacio_Art, promosso dall’associazione Rifugio dei Tassi ETS.

Sabato 26 aprile la festa continua: a scaldare l’atmosfera ci penserà DJ Petti, che si esibirà a mezzogiorno e tornerà anche in chiusura serata. Il momento clou sarà il concerto dei The Stolkers.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gonfiabili gratuiti per i più piccoli, rendendo l’evento davvero adatto a tutte le età.