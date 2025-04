(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

ACCIAIO. MICHELOTTI (FDI): CON IMPEGNO URSO FINALEMENTE A PIOMBINO SI VOLTA PAGINA

“La firma del Contratto di Sviluppo tra il Mimit e JSW segna una svolta per il polo siderurgico di Piombino e per l’intera siderurgia italiana. Grazie all’impegno del ministro Urso e del Mimit, si riaccende la speranza per il polo toscano dell’acciaio e per un settore che sembrava destinato all’abbandono nell’indifferenza dei precedenti governi. Oggi si volta finalmente pagina, con investimenti concreti, una visione industriale chiara e un forte impegno verso il territorio. Piombino torna così a essere protagonista della siderurgia italiana ed europea. È questa la strada per rilanciare l’Italia produttiva e restituire centralità alla siderurgia: puntando sul nostro saper fare, sulle competenze e sull’identità industriale del Paese”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti

