(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 13 April 2025 M.O. Maiorano (FdI): Ferma condanna per gli inaccettabili attacchi contro il Presidente Meloni

“Esprimo la mia più ferma condanna per la vile e inaccettabile escalation di violenza verbale e simbolica che sta prendendo di mira la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’ignobile scritta ‘spara a Giorgia’ apparsa ieri a Milano durante una manifestazione pro-Palestina rappresenta un punto di non ritorno, un atto di gravità inaudita che evoca le pagine più oscure della nostra storia repubblicana. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un clima di crescente ostilità che desta profonda preoccupazione. È fondamentale che l’intera classe politica, a partire dalle forze di opposizione, prenda una posizione netta e inequivocabile, esprimendo solidarietà al Presidente Meloni e condannando senza riserve questi gesti intimidatori. L’unità nel respingere ogni forma di violenza e di incitamento all’odio è un imperativo democratico. Non possiamo permettere che simili atti si ripetano o che trovino terreno fertile nell’emulazione. Al Presidente Meloni va la mia piena e incondizionata solidarietà, con la certezza che la sua azione di governo non sarà in alcun modo frenata da queste vili intimidazioni”. Così in una nota il parlamentare pugliese di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, membro della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati e componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

